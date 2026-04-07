Excluida del Catálogo Regional de Árboles Notables la secuoya gigante de La Overuela por su progresivo deterioro

VALLADOLID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secuoya gigante del barrio vallisoletano de La Overuela ha sido excluida del Catálogo Regional de Árboles Notables de Castilla y León tras un progresivo deterioro que ha derivado en un estado de "muerte fisiológica" al presentar desecación total y ausencia completa de follaje.

A esto se suma que la secuoya gigante de La Overuela está en un "avanzado deterioro estructural" que incide de forma directa en su estabilidad y en las condiciones de seguridad de su entorno.

El propietario solicitó la descatalogación de esta secuoya como árbol notable para su posterior apeo como medida de seguridad sobre personas y bienes, actuación que ha sido autorizada por la Junta de Castilla y León, según consta en la Orden de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio publicada en el BOCyL de este martes.

En el texto la Consejería reconoce el "elevado riesgo" que supone el árbol para las personas y para los bienes inmuebles situados en su contorno inmediato dada su proximidad a zonas de tránsito peatonal y/o rodado y a edificaciones e infraestructuras vulnerables. A esto añade que no resulta técnicamente viable garantizar la seguridad mediante la aplicación de medidas correctoras, lo que llevó al propietario a licitar la descatalogación de la secuoya como árbol notable.

El Decreto que regula el Catálogo de Especimenes Vegetales de Singular Relevancia de Castilla y León y establece su régimen de protección determina que se podrán excluir del mismo aquellos especimenes que por deterioro natural hubieran perdido las condiciones que les otorgaban su anterior relevancia, o que por razones diversas debieran ser objeto de alguna actuación que les perjudicara y que se considerara ineludible, exclusión que debe ser recogida en una Orden de la Consejería y que se publica este martes.