Expertos apuestan en Palencia por la innovación para garantizar la rentabilidad y el futuro del campo

PALENCIA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El XIII Congreso 'El Futuro del Cereal' 2026, organizado por Agropal y Grupo Interempresas ha reunido en Palencia a expertos, técnicos y profesionales para analizar los retos de la presenta campaña cerealista.

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio del Pino, ha sido el encargado de cerrar la jornada y ha desgranado las directrices previstas por la Consejería para el sector del cereal.

Por su parte, el exministro de Trabajo y Asuntos Sociales, ingeniero agrónomo y escritor Manuel Pimentel, ha sido el encargado de abrir el foro que ha contado con las intervenciones de una veintena de profesionales y especialistas.

En las diferentes ponencias y mesas redondas de la jornada se ha reflexionado sobre la evolución económica del sector agrario y Manuel Pimente, en su ponencia sobre 'El futuro de la agricultura: Innovación, sostenibilidad y competitividad' ha repasado algunos de los problemas del sector primario.

Así, Pimentel ha recordado que el peso de la alimentación en el presupuesto familiar ha "descendido drásticamente" en las últimas décadas y ha advertido de que, mientras los consumidores destinan una parte menor de sus ingresos a la compra de alimentos, "a los agricultores les llega cada vez un porcentaje más reducida del precio final de los productos, lo que comprometa la viabilidad de numerosas explotaciones".

Asimismo, ha defendido la necesidad de garantizar la producción alimentaria en Europa y España.

Por su parte, el gerente de Agropal, César Reales, ha explicado cómo el sector atraviesa una situación "compleja" tras una campaña afectada por la sequía que ha supuesto una reducción de la cosecha cercana al 40 por ciento.

A pesar de ello, ha destacado algunos elementos positivos de la presenta campaña, como la recuperación de los precios de los cereales, que actualmente son un 20 por ciento más altos que los de hace un año, y la moderación de los costes de los fertilizantes respecto a los máximos alcanzados meses atrás.

Asimiamo, Reales ha defendido también que el futuro de las explotaciones pasa por "una mayor profesionalización y la mejora de la competitividad" y ha subrayado la importancia de las cooperativas en el apoyo a los agricultores.

El XIII Congreso 'El Futuro del Cereal', que se ha celebrado este martes en la localidad palentina de Magaz de Pisuerga, se ha planteado como un foro para analizar las principales claves de la campaña 2026/27 bajo el lema 'Sembrando un nuevo modelo de agricultura'.

La innovación y la rentabilidad del sector han centrado el encuentro y las distintas ponencias y mesas redondas han abordado aspectos desde la siembra hasta la transformación del cereal, con especial atención a la agricultura de precisión, las herramientas digitales y la fertilización, como parte de las alternativas para afrontar los efectos del cambio climático y la incertidumbre de los mercados internacionales de materias primas.

El programa ha reunido a especialistas en genética, fertilización, protección de cultivos, digitalización, agricultura regenerativa y mercados, con el objetivo de impulsar explotaciones más eficientes, rentables, sostenibles y competitivas.