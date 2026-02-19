Las exportaciones de CyL aumentan en 2025 el 0,2 por ciento y alcanzan los 20.054,1 millones

VALLADOLID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las exportaciones de Castilla y León alcanzaron los 20.054,1 millones en el periodo entre enero y diciembre de 2025, mientras que las importaciones sumaron 16.373 millones, lo que ofrece un saldo positivo de 3.681,1 millones.

Según los datos de comercio publicados hoy por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresala, la balanza comercial de Castilla y León volvió a cerrar en positivo al registrar una tasa de cobertura de 122,4 por ciento.

Durante el pasado año, el mayor valor de las exportaciones se registró en Valladolid (9.403,1 millones), seguida de Burgos (4.344,4 millones) y Palencia (1.572,3 millones). A continuación, se sitúan León (1.438 millones), Salamanca (1.378,9 millones), Segovia (813 millones), Soria (599,8 millones), Zamora (335,9 millones euro) y Ávila (168,8 millones).

En términos relativos, los incrementos más importantes se han alcanzado en las provincias más exportadoras con Valladolid a la cabeza (+19,9 por ciento), seguida de Burgos (+9,3 por ciento), aunque también destaca los resultados de Salamanca (+20,7 por ciento). Por el contrario, Palencia (-51,8 por ciento) y Soria (-28,4 por ciento) han sufrido un descenso importante en sus cifras de exportación.

EUROPA, PRINCIPAL MERCADO

Los datos de 2025 confirman que Europa se mantiene como el principal mercado para Castilla y León (78,3 por ciento del total), si bien se aprecia una disminución de la actividad respecto al año anterior, ya que las ventas a esta zona han decrecido un 5,1 por ciento.

Francia, Portugal, Bélgica e Italia aparecen como destinos más importantes, mientras que las ventas a Alemania presentan un retroceso del 17 por ciento. En el caso de las ventas a la zona euro (57,3 por ciento del total), disminuyeron un 8,7 por ciento, y las destinadas al resto de la Unión Europea (8,6 por ciento del total), decrecieron un 2,2 por ciento.

Las ventas al resto de Europa sin embargo, muestran un aumento del 12,8 por ciento respecto al año anterior, representando el 12,4 por ciento de las ventas exteriores de Castilla y León.

En este contexto, Reino Unido se mantiene como principal cliente en la zona, con un 5,9 por ciento del total y las ventas a Turquía representan el 4,2 por ciento.

Por zonas geográficas, crecieron las exportaciones de Castilla y León a África (+131,7 por ciento), América Latina (+12,6 por ciento) y América del Norte (+11,7 por ciento), y decrecieron las dirigidas a Oriente Medio (-7,5 por ciento), Asia excluido Oriente Medio (-13,1 por ciento) y Oceanía (-15 por ciento).

América (8,3 por ciento del total) se ha situado en segunda posición como destino de exportación y ha ganado un 11,9 por ciento respecto al año anterior. Destacan las exportaciones a EEUU que representan un 3,7 por ciento del total con un incremento del 19,2 por ciento, así como a Brasil (1,3 por ciento del total).

África se ha situado por primera vez en tercera posición como destino de exportación de Castilla y León. El principal socio comercial sigue siendo Marruecos (6,2 por ciento del total). Las ventas a este país han aumentado más de un 200 por ciento respecto al mismo mes del año pasado.

Asia ocupa el cuarto lugar, con un 5,1 por ciento del total. Cabe destacar el aumento de las ventas a Japón (+4,7 por ciento), siendo este uno de los clientes principales junto con China y Corea del Sur.

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

En el año 2025, algunos de los sectores económicos más relevantes para la comunidad autónoma han incrementado ligeramente las cifras de exportación, por ello se observa un ascenso global del 0,2 por ciento respecto al año 2024.

El Sector del automóvil vuelve a situarse en la primera posición (38,8 por ciento del total), con un pequeño retroceso respecto al año anterior (-1 por ciento); seguido de Semimanufacturas no químicas (16 por ciento del total) que presenta una disminución del 8,2 por ciento debido principalmente al descenso en las ventas de Otras semimanufacturas (Neumáticos y cámaras y Vidrio). En tercer lugar se ha situado Alimentación, bebidas y tabaco, que alcanza el 15,9 por ciento del total y decrece un 4 por ciento.

Predominan las exportaciones de Otros alimentos, Productos cárnicos y Lácteos y huevos, seguido de Bienes de equipo (13,3 por ciento), que ha crecido un 12,3 por ciento y Productos químicos (9,9 por ciento), que presenta un aumento del 1,7 por ciento.

Por su parte, las exportaciones correspondientes a Manufacturas de consumo (2,9 por ciento del total) han experimentado un crecimiento del 16,5 por ciento respecto al año anterior.