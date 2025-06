Las exportaciones de mercancías de CyL aumentaron en abril un 10,4 % interanual

VALLADOLID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las exportaciones de Castilla y León experimentaron en abril un incremento del 10,4 por ciento interanual, hasta alcanzar los 1.748,6 millones de euros, mientras que las importaciones sumaron 1.356,7 millones de euros, resultando un saldo positivo de 391,9 millones de euros. La Balanza comercial de Castilla y León cerró en positivo y registró una tasa de cobertura de 128,8 %, según los datos publicados hoy por el Ministerio de Economía.

Por provincias, durante el mes de abril de 2025, el mayor valor de las exportaciones se ha registrado en Valladolid (833,5 millones de euro), seguida de Burgos (365,2 millones de euro) y Salamanca (165,5 millones de euro); a continuación, se sitúan León (126 millones de euro), Palencia (94,4 millones de euro), Segovia (67,3 millones de euro), Soria (47 millones de euro), Zamora (34,4 millones de euro) y Ávila (15,1 millones de euro). En términos relativos, el incremento más importante este mes ha sido el de Salamanca (+86,5 %), seguido de las provincias de Valladolid (+37,8 %) y Ávila (+14,8 %). Por el contrario, Palencia (-62,7 %) y León (-11,2 %) han sufrido un descenso en sus cifras de exportación.

Los datos de abril confirman que Europa sigue siendo el principal mercado para Castilla y León (78,4 % del total), y se aprecia un aumento de la actividad respecto al año anterior, ya que las ventas a esta zona han crecido un 4,5 %.

Francia, Bélgica y Portugal aparecen como destinos más importantes mientras que Alemania presenta un descenso del 13 %. En el caso de las ventas a la zona euro (57,6 % del total), aumentaron un 6,8 %, y las destinadas al resto de la Unión Europea (8,4 % del total) disminuyeron un 1,5 %.

Por otro lado, las ventas al resto de Europa muestran un ligero descenso del 1,6 % respecto al mismo mes del año anterior, representando el 12,3 % de las ventas exteriores de Castilla y León. Reino Unido se posiciona en abril como el principal cliente en la zona, con un 5,6 % del total; las ventas a este país han ascendido un 2,4 %. Turquía se sitúa en segunda posición, 4 % del total, con un descenso del 11,5 % respecto al mismo mes del año pasado.

Fuera de Europa, aumentaron las exportaciones de Castilla y León a las siguientes grandes categorías de zonas: África (+195,8 %), América del Norte (+17 %), Oceanía (+13,1 %), América Latina (+11,9 %) y Asia excluido Oriente Medio (+0,3 %). Mientras que descendieron las dirigidas a Oriente Medio (-6,1 %). América (8,2 % del total) se ha situado en segunda posición como destino de exportación, habiendo aumentado un 14,7 % respecto al mismo mes del año anterior.

Por países destacan las exportaciones a Estados Unidos, que representan un 3,2 % del total con un incremento del 11,1 %, así como a Brasil, 1,2 % del total. África ocupa el tercer lugar, con un 7,5 % del total. El principal socio comercial sigue siendo Marruecos (6 % del total) y las ventas a este país han aumentado un 439,5 % respecto al mismo mes del año pasado. Asia ocupa la cuarta posición, con un 5,2 % del total y un descenso del 1 % respecto al mismo mes del 2024. En Asia (exc. Oriente Medio) los mayores aumentos de exportaciones respecto al año pasado los encontramos en Japón (+55 %) y en India (+156,2%). Mientras que entre los clientes principales han disminuido Corea del Sur (-24,8 %), y China (-11,1 %). En Oriente Medio se observa un incremento del 44,1 % en Arabia Saudí.

El Sector del automóvil vuelve a situarse en la primera posición (38,4 % del total), con un aumento del 16,6 % respecto al año anterior. Seguido de Semimanufacturas no químicas, que alcanza el 16,3 % del total y presenta un descenso del 5 %. Predominan las exportaciones de Otras semimanufacturas no químicas (neumáticos y cámaras principalmente), Papel y Metales no ferrosos.

En tercer lugar, se ha situado Alimentación, bebidas y tabaco (15 %), que muestra una disminución del 7,5 % respecto al año anterior, y donde cabe destacar la venta de Productos cárnicos, Preparados alimenticios y Lácteos y huevos. Seguido de Bienes de equipo (14,3 % del total) con un ascenso del 50,2 % y Productos químicos (10,5 %), que ha aumentado un 11,7 %.

Por su parte, las exportaciones correspondientes a Manufacturas de consumo (3,2 % del total) han experimentado un crecimiento del 17,9 % en el mes de abril respecto al mismo mes del año anterior.