Una exposición en Arévalo (Ávila) muestra el "viaje interior" de Jiménez Lozano mediante sus textos

ARÉVALO (ÁVILA), 12 (EUROPA PRESS)

El Espacio Cultural del Ayuntamiento de Arévalo acoge la exposición 'El viaje interior', una muestra que se adentra en la huella literaria y humana de José Jiménez Lozano, cuando se cumplen cinco años de su fallecimiento y restan otros cinco para su centenario.

El presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, ha inaugurado esta muestra en un acto en el que ha expresado que la exposición puede entenderse "como un homenaje silencioso, acorde con la humildad que siempre acompañó a don José, y también como una antesala de los reconocimientos que su figura merece con vistas a su centenario".

Pollán ha definido al autor abulense como "un cronista del mundo interior, atento a lo cotidiano y a la tierra, pero también abierto a lo universal", capaz de combinar su raíz castellana con una mirada amplia, crítica y profundamente humana.

Durante su intervención, ha remarcado que la literatura de Jiménez Lozano "no busca el vértigo ni la prisa", sino una lectura reflexiva y paciente, especialmente necesaria "en tiempos dominados por la inmediatez".

En este sentido, ha apuntado que la Fundación de Castilla y León ya ha asumido la edición de los dos primeros tomos de su obra narrativa completa e hizo un llamamiento a otras instituciones y entidades para "sumarse al esfuerzo y llegar al centenario sin deudas con su legado".

LEGADO DEL AUTOR

'El viaje interior' propone un recorrido por el universo ético, espiritual y literario de Jiménez Lozano a través de una selección de textos extraídos de su obra narrativa, poética, ensayística y diarística, acompañados por retratos del autor y fotografías de los lugares que marcaron su vida y su creación.

La muestra incorpora también aportaciones de estudiosos, escritores y amigos que destacan la vigencia de su pensamiento y su condición de gran humanista contemporáneo.

La propuesta expositiva reivindica la presencia de Castilla y León como escenario vital y creativo para el autor, a la vez que subraya el diálogo cultural que atraviesa toda su producción. El visitante podrá acercarse al modo en que Jiménez Lozano observó el pasado para interpretar el presente, una de sus señas de identidad más reconocidas.

La exposición podrá visitarse desde este viernes hasta el 15 de febrero de 2026 en el Espacio Cultural del Ayuntamiento de Arévalo. El horario es martes y miércoles de 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 18.30 horas; jueves, viernes y sábado de 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 19.30 horas; domingos y festivos de 10.00 a 14.00 horas.