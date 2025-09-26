La exposición 'Arte y justicia en la era de los datos' conecta en León el legado histórico y jurídico de la ciudad

Imagen de la inauguración de la exposición al aire libre 'Arte y justicia en la era de los datos', en León capital. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha participado este viernes en la inauguración de la exposición al aire libre 'Arte y justicia en la era de los datos', una muestra que conecta el legado histórico y jurídico de la ciudad.

La iniciativa se enmarca en DATAfórum Justicia 2025, el foro anual del sector que se celebrará en la ciudad los próximos días 1, 2 y 3 de octubre con citas en el Auditorio y en la Facultad de Derecho.

En la inauguración de la exposición, que se ubica en la calle Legión VII, el regidor ha estado acompañado por el subdirector general de Impulso e Innovación de Servicios Digitales de Justicia, Javier Hernández Diaz y la vicerrectora de Inclusión, Igualdad y Proyección Social de la Universidad de León (ULE), Raquel Domínguez.

El alcalde ha asegurado que la celebración en León del DATAfórum convertirá a la ciudad en el centro del debate sobre la justicia actual. La exposición inaugurada hoy es la antesala de este evento y ha contado con la participación de jóvenes artistas leoneses que han buscado con sus obras conectar el legado jurídico e histórico de León.

En la exposición pueden verse textos que son referencia internacional y que fueron base para la declaración de León como Cuna del Parlamentarismo por la Unesco en el año 2013, como los Decreta de 1188 y el Fuero de 1017, con símbolos como el Locus Appellationis, la figura del pintor Vela Zanetti, el arte medieval o los retos de la digitalización.

José Antonio Diez ha agradecido al director de la Escuela de Arte de León su impulso y colaboración con este proyecto, así como la presencia de Javier Hernández Diaz y Raquel Domínguez.

Además, ha resaltado que la colaboración entre instituciones y su apertura a la sociedad son "esenciales" para la actividad en la ciudad y para implicar a los leoneses en un proyecto de ciudad "activa y viva".