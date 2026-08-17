La exposición de dinosaurios hiperrealistas a tamaño real 'Jurassic World' llegar Vallsur del 20 al 22 de agosto

Exposición de dinosaurios - VALLSUR

VALLADOLID 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El centro comercial Vallsur de Valladolid acoge la actividad inmersiva 'Vallsur Jurásico', una propuesta gratuita que se desarrollará por primera vez en Castilla y León del 20 al 22 de agosto y que contará con varias reproducciones de dinosaurios hiperrealistas a tamaño real.

Durante tres días, el espacio se transformará en un escenario prehistórico con diversos pases diarios en los que el público podrá observar a tres especies de la era jurásica: un Tyrannosaurus Rex de siete metros de largo, un Triceratops de más de seis metros y un Velociraptor junto a su cría.

Las figuras recorrerán las instalaciones con movimientos naturales y sonidos para reproducir el aspecto de estos animales. Los asistentes tendrán la oportunidad de acercarse, interactuar y tomar fotografías durante el recorrido.

La propuesta se completará con la presencia de actores caracterizados que guiarán las sesiones y ofrecerán explicaciones didácticas sobre la alimentación y los hábitos de vida de estas especies.

La actividad se celebrará en la Plaza de Simancas del espacio comercial con acceso gratuito. Los pases tendrán una duración de 30 minutos y se realizarán el jueves 20 y el viernes 21 a las 18.30, 19.30 y 20.30 horas, mientras que el sábado 22 habrá sesiones a las 12.30, 19.30 y 20.30 horas.