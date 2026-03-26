Una exposición muestra la Pasión de Ávila a través de los ojos de los niños

El concejal de Cultura de Ávila, Ángel Sánchez, junto con Francisco Trullén, presidente de la Junta de Cofradías de Semana Santa. - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA 26 Mar. (ERUOPA PRESS) -

Más de un centenar de dibujos muestran la Semana Santa de Ávila desde el punto de vista infantil en la exposición que este jueves se ha inaugurado en el Auditorio Municipal de San Francisco.

El concejal de Cultura del Consistorio abulense, Ángel Sánchez, junto con Francisco Trullén, presidente de la Junta de Cofradías de Semana Santa de Ávila, y representantes de otras entidades, han inaugurado esta muestra, que reúne los trabajos correspondientes al XXXIV Concurso de Dibujo Escolar que convoca la Junta de Semana Santa cada año.

Este concurso cuenta con la participación de escolares de todos los colegios abulenses, que cada año aportan su visión de esta tradición religiosa y que optan a los premios que en esta ocasión se entregarán el próximo 11 de abril.

Dividido en cuatro categorías que abarcan desde la Educación Infantil hasta el tercer ciclo de Educación Primaria y que incluye a niños de entre 3 y 11 años, el concurso contempla tres premios por categoría, que incluyen diplomas, material de dibujo escolar, libros y DVDs de la Semana Santa de Ávila.

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Ávila, Ángel Sánchez, ha invitado a visitar esta muestra, a la vez que desde la Junta de Cofradías se ha animado a los más jóvenes a participar en las procesiones y los actos programados para estos días.