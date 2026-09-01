Una exposición con pasajes de la Pasión y Muerte de Cristo, antesala del Encuentro Nacional de Cofradías en Salamanca

Inauguración de la exposición Octo Dies con motivo del XXXVII Encuentro Nacional de Cofradías en Salamanca. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La celebración del XXXVII Encuentro Nacional de Cofradías, en Salamanca del 24 al 27 de septiembre, ha llevado a la Torre de los Anaya, a modo de antesala, la exposición 'Octo Dies', que ocupa unos diez metros de longitud y cuenta con pasajes de la Pasión y Muerte de Cristo

La muestra ha sido creada por Juan Roco y su familia, aficionados al belenismo y a la Semana Santa e incorpora en esta ocasión varias escenografías como las correspondientes a la Última Cena, el Lavatorio de pies, Jesús ante Pilatos, la Sentencia, el Via Crucis y la Crucifixión.

El responsable de la exposición ha subrayado durante la presentación de esta que la idea ha partido de sus conversaciones con el escenógrafo Ángel Luis López, de Morales de Toro, con el que ha desarrollado las escenas expuestas.

El presidente de la Junta salmantina de Semana Santa, Francisco Hernández, ha subrayado, por su parte, que esta muestra "invita a detenerse, observar y dejarse llevar con aquello que cada obra transmite".

Asimismo, el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha animado a los salmantinos a acercarse hasta la Torre de Anaya, en la calle San Pablo, para poder disfrutar de una exposición hecha "desde el cariño, desde esas ganas de trasladar a los demás lo que una familia siente por el Belén y por la Semana Santa".

La muestra supone así la antesala al Encuentro Nacional de Cofradías. Tras 37 años de trayectoria, este evento se ha consolidado como el espacio de referencia para compartir experiencias, reflexionar sobre la religiosidad popular y fortalecer los lazos de fraternidad.

En esta edición, organizada por la Junta de Semana Santa de Salamanca, la ciudad se convierte en el epicentro de la vida cofrade y toma el relevo de ciudades como Bilbao, Santander, Zaragoza, Valencia, Granada, León, Medina del Campo y Gandía, para ofrecer su historia, su música y su imaginería.