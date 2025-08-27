Una exposición propone un recorrido por comercios "singualres" de Salamanca a través de 46 fotografías

SALAMANCA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Museo del Comercio y la Industria de Salamanca acoge una nueva exposición temporal, 'Comercios con encanto', que invita a redescubrir "el alma de la ciudad a través de sus establecimientos más singulares".

La exposición podrá visitarse hasta el 9 de noviembre de 2025, tal y como ha señalado el Ayuntamiento de Salamanca. En la muestra se presentan un total de 46 fotografías en blanco y negro realizadas por el fotógrafo y colaborador del museo Andrés Manuel Ñíguez Carbonell, miembro del jurado del concurso de fotografía del propio museo.

La selección incluye 30 imágenes de gran formato (60 x 60 centímetros) y 16 fotografías de menor formato (30 x 30 centímetros), todas en formato cuadrado. Como complemento, los visitantes también pueden disfrutar de un vídeo con otros comercios emblemáticos de la ciudad.

La exposición propone un recorrido visual por algunos de los comercios salmantinos con un encanto especial, aquellos que no solo venden productos o servicios, sino que transmiten emociones, autenticidad e historia.

Algunos continúan abiertos y en plena actividad, mientras que otros han cerrado sus puertas, pero permanecen vivos en la memoria colectiva, ha recordado el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press.

El Consistorio salmantino ha añadido que el objetivo de esta muestra es poner en valor la importancia de estos espacios en la vida cotidiana y en la identidad cultural de Salamanca, ya que "muchos de estos comercios evocan precisamente esa sensación de cercanía y arraigo" han apuntado.

Entre los establecimientos representados en la exposición se encuentran, entre otros, Mantequerías Paco, Bar La Imprenta, la gasolinera neorrenacentista de Nuño, el Toscano, Café Alcaraván, Farmacia Escudero, Bar Bolero, Zapatería Zappatoni, Librería del Carmen, Multi-Copi, Café Novelty, el Horno Marsán o la droguería La Cibeles.

'Comercios con encanto' es un homenaje a esos lugares que, "con su gracia intangible y su atmósfera única, forman parte de la memoria colectiva y contribuyen a la identidad urbana de Salamanca" ha subrayado el Ayuntamiento.