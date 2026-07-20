Una exposición recorre la vida de San Juan de la Cruz en el claustro del Convento de Santa Teresa en Ávila

Una exposición recorre la vida de San Juan de la Cruz en el claustro del Convento de La Santa de Ávila - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una exposición temporal, compuesta por 40 paneles informativos, recorre la vida de San Juan de la Cruz en el claustro del siglo XVII del Convento de Santa Teresa ubicado en la capital abulense.

El teniente de alcalde de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Ávila y coordinador de la red Huellas de Teresa, Carlos López, han asistido a la inauguración de la muestra titulada 'San Juan de la Cruz. Esperanza de Alto Vuelo'.

La exhibición se puede ver desde este lunes, 20 de julio, hasta el 7 de agosto en el claustro del Convento de La Santa, que habitualmente permanece cerrado a los visitantes.

Integrada por 40 paneles y de carácter itinerante, la propuesta mira a la vida de San Juan de la Cruz, así como a su historia póstuma y su vínculo con la actualidad, a la vez que incluye un capítulo importante en el que se recuerda lo que dice Santa Teresa de Jesús sobre el protagonista.

Se trata de una exposición que inició su recorrido en la Universidad de Salamanca y, tras Ávila, se podrá ver en Fontiveros (Ávila), tierra natal de San Juan de la Cruz.

La exposición se celebra en coincidencia con el Encuentro Mundial del Carmelo Seglar, que se celebra en Ávila del 23 al 26 de julio y con motivo del que también se puede ver la muestra de tótems 'Huellas de Teresa' en la plaza de la Catedral de la capital abulense.

En este contexto, también se engloban los espectáculos 'Senderos del Alma', los días 22 y 23 de julio, a las 22.30 horas, en el Monasterio de Santo Tomás, y 'Llama de amor viva', los días 25 y 26 de julio, en el Teatro Santo Tomás. En todos ellos se cuenta con la colaboración de la red Huellas de Teresa y del Ayuntamiento de Ávila.