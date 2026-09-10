Exteriores confirma que Italia y España colaboran para encontrar al empresario burgalés en el mar Jónico

BURGOS, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha confirmado que los organismos de salvamento de Italia y España colaboran, dentro de los protocolos establecidos, en la búsqueda del empresario burgalés Juan José Mutilba, desaparecido en aguas del mar Jónico, mientras la Embajada española en Roma mantiene una comunicación directa con sus allegados.

Es la respuesta que el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha remitido a la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, tras la misiva enviada por la regidora hace una semana.

Ayala se puso en contacto directo con la familia de Mutilba para informarle de las gestiones diplomáticas realizadas y reiterarles el apoyo institucional y la "total disposición" del Ayuntamiento para colaborar "en lo que sea necesario".

La preocupación por la desaparición en aguas extranjeras de Mutilba, vecino de la ciudad, se extendió a todo el Estado cuando a finales del pasado mes de agosto, la alcaldesa de Burgos dirigió una misiva al ministro de Asuntos Exteriores para trasladarle el malestar y la inquietud de la ciudadanía tras conocerse la paralización oficial de las tareas de búsqueda por parte de las autoridades italianas, decretada el pasado 28 de agosto.

El ministro respondió a los pocos días para acusar recibo de la comunicación y detallar las gestiones diplomáticas y operativas realizadas desde el primer momento.

Según trasladó Albares, tanto el departamento ministerial como la embajada de España en Roma mantuvieron un contacto continuo con el centro de operaciones de la Marina italiana desde que se conocieron los hechos.

En el dispositivo inicial de rescate llegaron a participar dos aeronaves y doce embarcaciones mercantes, además de emitirse una alerta colectiva a todo el tráfico marítimo de la zona para reportar cualquier posible avistamiento.