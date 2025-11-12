El Extra del 11/11 de la ONCE deja en Ávila un premio de un millón de euros

VALLADOLID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Sorteo Extraordinario del 11/11 de la ONCE ha dejado en Ávila un premio de un millón de euros a través de un cupón dispensado por Carlos Manuel Carpintero desde su punto habitual de venta situado en el Paseo de la Estación, número 32.

El Sorteo Extraordinario puso en juego un primer premio de 11 millones de euros, y once premios de un millón, a sendas extracciones de un número (cinco cifras) y una serie. Además, 119 premios de 50.000 euros, 1.309 de 2.000 y otros 1.080 de 1.200 euros.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 20.700 vendedores y vendedoras de la Organización (800 de ellos en Castilla y León). Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es y en establecimientos colaboradores autorizados.