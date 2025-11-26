Fallece un anciano por un incendio en su vivienda en Caboalles de Abajo (León)

LEÓN 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un anciano ha perdido la vida este miércoles a consecuencia del incendio declarado en su vivienda, en la localidad leonesa de Caboalles de Abajo, según han informado fuentes del Servicio de Emergencias de Castilla y León 1-1-2.

Los hechos se han producido a las 9.27 horas de este miércoles cuendo una llamada al 1-1-2 informa de un incendio en una vivienda unifamiliar situada en el Barrio Pasal, en Caboalles de Abajo, donde, podría haber una persona en el interior.

Desde la sala del 1-1-2 se avisa a la Guardia Civil (COS) de León, a los Bomberos de la Diputación, a la Policía Local de Villablino y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que moviliza un helicóptero medicalizado, un equipo médico y una ambulancia soporte vital básico.

En el lugar, los servicios de emergencia confirman el fallecimiento de un varón de unos 80 años, por lo que se anula el helicóptero medicalizado.

Según han informado los bomberos, el incendio se produjo en la habitación donde se encontraba el fallecido y ya ha sido controlado.