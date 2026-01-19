Fallece un ciclista tras una colisión frontal con un vehículo articulado en la SO-20

Archivo - Ambulancia de Emergencias Sanitarias, Sacyl. - JCYL - Archivo

SORIA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un ciclista cuya identidad y edad se desconocen por el momento ha perdido la vida a primeras horas de la tarde de este lunes, 19 de enero, como consecuencia de una colisión frontal con un vehículo articulado ocurrida en la SO-20, en el término municipal de Soria.

Según los datos que aportan el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 y la Subdelegación del Gobierno, el accidente ha ocurrido a las 14:50 horas en el kilómetro 16,500 de la SO-20 en sentido Zaragoza por una colisión frontal entre vehículo articulado y un ciclista que ha fallecido.

La Subdelegación del Gobierno ha precisado que se investigan las causas que han provocado el accidente.

Los alertantes que contactaron con el 112 solicitaron asistencia para el ciclista, un varón herido que había quedado inconsciente a consecuencia del accidente tras lo que se pasó el aviso a la Guardia Civil de Tráfico, a la Policía Local y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió una ambulancia al lugar.