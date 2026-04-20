Fallece el empresario leonés Santos Llamas a los 77 años

Archivo - Santos Llamas, en una imagen de archivo cuando ocupaba el cargo de presidente de Caja España. - CAJA ESPAÑA - Archivo

LEÓN 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El leonés Santos Llamas ha fallecido esta madrugada a los 77 años, tras una extensa trayectoria en diferentes ámbitos del tejido empresarial leonés.

Considerado uno de los grandes impulsores del desarrollo empresarial de León, deja tras de sí una trayectoria marcada por el "liderazgo, la visión estratégica y su firme compromiso con el tejido productivo leonés", según ha destacado en un comunicado la Federación Leonesa de Empresarios (FELE).

A lo largo de su carrera estuvo muy vinculado al sector de la construcción, pero también a los ámbitos financiero y social. La FELE ha señalado que su figura ha estado siempre ligada a la defensa de la empresa como motor de progreso y generación de empleo y ha transmitido su más sentido pésame a sus familiares y amigos.

Aparejador y arquitecto técnico nacido en Cea (León) en 1949, su carrera profesional estuvo marcada por la diversificación de iniciativas que le llevaron a ocupar cargos como el de presidente de Caja España, presidente de la compañía aérea Lagun Air o presidente e impulsor de la Fundación Carriegos.

También desarrolló su labor en el ámbito de la construcción con cargos como el de consejero delegado de Construcciones Carriegos y estuvo vinculado a la agrupación de constructores leoneses Agelco. Igualmente, fue uno de los promotores de asociaciones empresariales como Profutle y se dedicó a la enseñanza en el Instituto de Formación Profesional (FP) de La Torre.

Además, formó parte de la Junta Directiva de la Federación Leonesa de Empresarios y de la Junta Directiva de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (Cecale).

La FELE otorgó a Llamas la distinción de Empresario Leonés del Año en 2005 por su labor al frente de diversas entidades con distinguida representación tanto en el ámbito empresarial como el social y sanitario. Así, se ponía en valor su gran labor en la creación de grandes empresas en la provincia de León como Lagun Air; su incursión en el ámbito sanitario con la compra y presidencia de la Clínica San Francisco y la labor social realizada en la Fundación Carriegos por la protección e integración de personas discapacitadas.