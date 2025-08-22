Fallece un hombre en el incendio de una vivienda en Riego del Camino (Zamora)

ZAMORA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un varón de unos 65 años ha perdido la vida en el incendio declarado en la noche de este jueves en una vivienda de la localidad zamorana de Riego del Camino, según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

El aviso se recibió a las 22.41 horas, momento en el que el centro de emergencias comunicó la incidencia a la Guardia Civil de Zamora, a los Bomberos de Zamora y de la Diputación Provincial, así como a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que movilizó una ambulancia de soporte vital básico y al médico del Punto de Atención Continuada de Villarrín de Campos.

En el lugar del siniestro, sin embargo, únicamente se pudo confirmar el fallecimiento del hombre.