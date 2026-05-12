Fallecido un varón que fue rescatado del río Carrión en Saldaña (Palencia)

SALDAÑA (PALENCIA), 12 May. (EUROPA PRESS) -

Un varón ha fallecido este martes tras ser rescatado en parada cardiopulmonar del agua del río Carrión a su paso por Saldaña (Palencia), según datos del Servicio de Emergencias Castilla y León, recogidos por Europa Press.

La Sala de Operaciones del 112 Castilla y León recibió un aviso a las 20.33 horas que informaba sobre la presencia de un varón en el agua, en el río Carrión a su paso por Saldaña (Palencia). El alertante ha informado de que al hombre la corriente lo lleva hacia el Puente Viejo, en la zona del parque Javier Cortes.

El gestor del 112 transfirió el aviso al Centro Coordinador de Emergencias de la Agencia de Protección Civil que coordinó la operación. Además, se trasladó el aviso al COS de la Guardia Civil de Palencia, a Bomberos de Diputación de Palencia y se informó a Emergencias Sanitarias, Sacyl, que envió dos ambulancias de soporte vital básico.

El varón fue rescatado del río por personal de la Guardia Civil, y tras realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar, finalmente, el personal sanitario confirmó su fallecimiento.

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