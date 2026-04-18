La familia de María Caamaño expresa su agradecimiento por los miles de mensajes de cariño: "Deja una huella imborrable"

Archivo - La galardonada María Caamaño Múñez, por el Premio Castilla y León de los Valores Humanos y Sociales 2024, durante la entrega de los Premios Castilla y León 2024 - Photogenic/Pablo Requejo - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La familia de la niña María Caamaño Múñez, que falleció el pasado jueves a los 13 años víctima de un Sarcoma de Ewing, ha expresado su agradecimiento por las miles de muestras de cariño y aliento recibidas en los últimos días.

En estos momentos de "tanto vacío", ver cómo la gente se ha volcado confirma la "huella imborrable" que ha dejado María, ha trasladado la familia a través de un comunicado en redes sociales, del que se hace eco Europa Press.

"Como siempre decimos, el bicho ha podido llevarse su presencia física, pero jamás podrá tocar su alma ni su luz. Esa esencia única de María vivirá para siempre en ese rinconcito del corazón de quienes la conocisteis", han expresado los familiares.

Asimismo, han incidido en la importancia de la investigación: "Seguimos repitiendo y no nos cansaremos de decir que sin investigación no hay vida. Seguir sonriendo y seguir sumando como a María le gustaba. Es nuestro compromiso con ella y con todos los que siguen luchando".