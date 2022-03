Familias critican el incumplimiento de dotar de enfermera aulas de educación especial

VALLADOLID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Familias de alumnos con necesidades especiales del CEIP Pedro I de Tordesillas (Valladolid) han exigido este miércoles a la Consejería de Educación que cumpla con el acuerdo de las Cortes de hace seis años en el que se la instaba a la Administración regional a dotar de enfermera a los centros con aulas de educación especial sustitutiva en el medio rural, ya que según han advertido, a día de hoy no se está haciendo.

Apoyadas por responsables de Toma la Palabra e Izquierda Unida, las madres de dos niños con necesidades especiales de este centro han reclamado que se dote de los recursos necesarios a estas aulas sustitutivas para "ofrecer una atención óptima al alumnado".

En concreto, Remedios Navas, madre del niño Aimar cuyo caso motivó en 2016 la presentación de una proposición no de ley presentada por IU-Equo que fue aprobada por unanimidad en la Cámara autonómica, ha reprochado a la Consejería de Educación su "falta de compromiso real" y el "abandono que tiene hacia el medio rural, hacia las personas con discapacidad y hacia sus cuidadores".

"Se les ha llenado la boca durante toda la campaña hablando del medio rural y desgraciadamente vemos que el medio rural sigue abandonado", ha criticado Navas en declaraciones a los medios realizadas a las puertas de la Consejería.

Tras recordar su lucha hace seis años para conseguir este servicio en el centro, ha lamentado que con la llegada de la pandemia la Junta "no se ha acordado de estos niños que necesitan un protocolo especial", pues entre otras cosas "no pueden estar en un aula con unas ventanas abiertas" ni estar "con una mascarilla todo el tiempo".

Ante la ausencia de este protocolo, esta madre decidió dejar de llevar a Aimar al colegio sin que nadie de la Junta se interesara por los motivos de su ausencia ni ofreciera "una alternativa" como "ponerle una profesora en su casa o que pudiera atenderle allí una fisioterapeuta, al tiempo que ha subrayado que su hijo "sigue siendo alumno del colegio".

Remedios Navas ha insistido en que estas familias van a continuar con sus reivindicaciones y protestas. "Pueden hacer lo que quieran. Nos pueden mandar ahora mismo la Policía, nos pueden hacer cien mil cosas, pero no lo vamos a dejar. No vamos a sacar tractores a la calle, no vamos a provocar desabastecimiento en los supermercados, pero vamos a llegar a las Cortes y vamos a llegar donde tengamos que llegar", ha sentenciado.

EL CASO DE FABIO

Junto a Navas ha intervenido Elisa Cerrillo, otra madre de un alumno, Fabio, de 15 años y con una discapacidad del 93 por ciento en ese mismo centro, el cual acude a clase desde el municipio de San Pelayo. Cerrillo ha defendido que la enfermera escolar "debería ser necesaria en todos los colegios", pero "más cuando niños con necesidades educativas especiales", a pesar de lo cual "la Junta sigue sin dotar a este colegio de enfermera cuando ha habido casos en los que ha podido ser necesaria".

Así, ha reclamado que disponga los medios materiales y humanos para que este colegio del medio rural esté "exactamente igual de dotado que un colegio de Educación Especial en una ciudad". En este sentido, ha defendido la importancia de que los centros cuenten con una sala de relajación para cuando estos niños sufren una crisis o una ducha para garantizar sus necesidades de higiene que esté atendida por personal cualificado, el cual también sepa también hacer una valoración sanitaria ante una emergencia.

"Estos niños pueden dar sustos, luego nos llevamos las manos a la cabeza y si pasa algo, al final a los dos años la única que se acuerda de lo que pasó soy yo", ha advertido.

Elisa Cerrillo ha defendido que ella no debería tener que luchar por esto "cuando otra madre luchó hace seis años y ya se consiguió" con el apoyo, entre otros, del Partido Popular "que está en la Junta de Castilla y León y que ahora no lo está dotando".

La madre de Fabio ha rechazado la alternativa de tener que llevar a su hijo a un centro en Valladolid, algo que no le parece "lógico" por el transporte que conllevaría y que, sumado a las terapias extraescolares que debe recibir, le supondría llegar a casa "a las diez de la noche", de modo que "lo único que podría hacer en su pueblo, con su familia y sus amigos en su entorno es dormir".