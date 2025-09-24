Farmacéuticos CyL tiñen de verde la Comunidad en su Día Mundial para homenajear su "importante" papel en la sanidad

VALLADOLID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los farmacéuticos de Castilla y León celebrarán este jueves, 25 de septiembre, el Día Mundial del Farmacéutico con el lema 'Piensa en salud, piensa en farmacia', una jornada que busca poner en valor "la importancia" del colectivo en el sistema sanitario y homenajear a su labor con la iluminación en verde de edificios y espacios "emblemáticos" de la Comunidad.

La presidenta de Consejo de Colegios Profesionales de Farmacéuticos de Castilla y León (Concyl), María Engracia Pérez, ha recordado que la profesión contribuye a "mejorar la salud y el bienestar de la población, ayudando a dar respuesta a grandes desafíos sanitarios y sociales" como los problemas de suministro de medicamentos, la escasez de profesionales, el envejecimiento, la soledad no deseada, los crecientes problemas de salud mental o las nuevas epidemias.

En este marco y como gesto simbólico de reconocimiento, numerosos edificios y monumentos de Castilla y León se iluminarán de verde esta noche. Entre ellos, la fachada de la Consejería de Sanidad, el Ayuntamiento de Valladolid y la Cúpula del Milenio; el edificio histórico de la Universidad de Salamanca y la fuente de la Puerta de Zamora; el Ayuntamiento de Burgos, el Arco de Santamaría y el Teatro Principal; el Teatro Juan Bravo y el Ayuntamiento de Segovia; o el Palacio de la Audiencia de Soria.

También se suman la fuente de Santo Domingo y la Diputación en León, el Ayuntamiento de Ponferrada y el de Astorga; el Ayuntamiento y la Diputación de Palencia junto al Cristo del Otero; así como el Ayuntamiento y la Diputación de Zamora, la iglesia de Santiago El Burgo y las casas consistoriales de Toro, Benavente y Puebla de Sanabria.

Ávila, con la fachada del colegio y el Ayuntamiento, completará la lista de ciudades y pueblos que se vestirán de verde para homenajear a los profesionales del sector, según un comunicado de Concyl recogido por Europa Press.

Por otro lado, en Castilla y León ejercen 4.329 farmacéuticos colegiados --el 74,3 por ciento mujeres- con una edad media de 50,5 años. De ellos, casi un 90 por ciento desarrolla su labor en farmacias comunitarias, mientras que el resto se reparte entre farmacia hospitalaria, un 4,1 por ciento; administraciones públicas, un 2,1 por ciento; y otros ámbitos como alimentación, análisis clínicos, distribución, industria, docencia, investigación, dermofarmacia, salud pública, ortopedia u óptica.

En este sentido, los farmacéuticos son los profesionales sanitarios "más accesibles, garantes del uso seguro y eficaz de los medicamentos, apoyo en campañas de salud pública y fuente fiable de atención, especialmente en áreas rurales y desatendidas". "Invertir en los farmacéuticos es apostar por una asistencia más segura, sostenible y coste-efectiva", ha destacado Concyl.