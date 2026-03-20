La fase final de las obras provocarán cortes en la VA-20 durante dos meses a partir de este lunes

Obras en la VA-20. - MINISTERIO

VALLADOLID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha iniciado la fase final de las obras para la adecuación al paso de peatones y bicis de la carretera VA-20, entre el enlace con la A-62 (norte) y el enlace con la VA-30 (sur), que se extenderá durante dos meses y que provocarán cortes en esta vía a partir del lunes.

Los trabajos, que cuentan con un presupuesto total de 12,8 millones (IVA incluido) están financiados con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), detalla el Ministerio a través de un comunicado.

Esta actuación se puso parcialmente en servicio el pasado mes de enero tras la construcción de un carril bici bidireccional de 9,5 kilómetros de longitud y nuevas zonas verdes.

A partir del 23 de marzo, se van a llevar a cabo los trabajos de extendido de aglomerado en la capa de rodadura y la instalación de señalización horizontal definitiva.

Por ello, y en aras de garantizar la seguridad de trabajadores y usuarios, a partir de las 9.00 horas del lunes 23 de marzo, se producirán afectaciones al tráfico en la VA-20 en diferentes fases de ejecución.

Durante la primera fase se realizarán los trabajos en las intersecciones (semiglorietas y ramales de conexión). Se desviará el tráfico a través de las intersecciones adyacentes a la que se encuentre en ese momento en ejecución.

En la segunda fase se realizarán los trabajos en los carriles centrales de la VA-20 por tramos, entre glorietas consecutivas, en ambos sentidos de circulación, de forma consecutiva. Se desviará el tráfico entre la glorieta anterior y posterior por diferentes itinerarios alternativos según el tramo.

Todos los desvíos estarán debidamente señalizados. Estos cortes pueden provocar retenciones de vehículos, por lo que se aconseja evitar la circulación por la VA-20.

Los trabajos tendrán una duración aproximada de dos meses y se interrumpirán durante la Semana Santa, por lo que la carretera estará abierta al tráfico entre el 30 de marzo y el 5 de abril, ambos inclusive.