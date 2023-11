Faúndez, sobre las concentraciones en las sedes del PSOE: "No me gustan, creo en otra manera de hacer las cosas"

ZAMORA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, ha asegurado que cree "en otra manera de hacer las cosas" al ser preguntado sobre las protestas que se vienen registrando frente a las sedes del PSOE en distintos puntos de España. "No me gusta lo que pasa, como tampoco me gustaba cuando pasaba en las sedes del PP", ha señalado el mandatario provincial.

Lo que sí ha hecho Faúndez es denunciar las decisiones tomadas por el PSOE para lograr el apoyo del Congreso de los Diputados a la investidura de Pedro Sánchez. "Hay una hoja de ruta que es la autodeterminación de Cataluña. Cualquier persona no estaría dispuesta a hacer estas cesiones para ser presidente del Gobierno, pero Pedro Sánchez sí, está dispuesto a pagar el precio que sea", ha añadido.

En esta línea, el presidente de la Diputación de Zamora ha animado a participar en la manifestación organizada por el Partido Popular, el domingo a las 12.00 del mediodía, en la plaza de la Constitución de Zamora.

"Se está rompiendo el Estado de derecho", ha asegurado Faúndez, que también se ha preguntado "de dónde saldrán los 15.000 millones de deuda perdonada" a Cataluña.