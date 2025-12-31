Faúndez defiende un trabajo "dinámico" y de impulso a los proyectos durante 2025

Archivo - Imagen de archivo del presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez. - EUROPA PRESS - Archivo

ZAMORA 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, ha defendido el trabajo "dinámico" y de impulso a los proyectos que ha realizado su equipo de Gobierno a lo largo del año 2025.

El mandatario alistano, en declaraciones a Europa Press, ha recordado la fugacidad de los mandatos en las entidades locales y ha abogado por aprovechar el año y medio que queda del ciclo actual para encarrilar todo lo que queda pendiente en la agenda.

En cuanto a los asuntos concretos, Zamora ha vivido un 2025 marcado por el impacto de los incendios. Aquí, Faúndez ha admitido que conviene "mejorar las comunicaciones internas y la coordinación entre diferentes operativos" para tratar de paliar las consecuencias de los fuegos: "Puede haber un incendio forestal, que los ha habido siempre, pero no podemos permitirnos que ponga en peligro una población", ha subrayado el presidente provincial.

El curso también ha estado condicionado en Zamora por el recorte de servicios ferroviarios en Sanabria, cuestión en la que considera que "el ministro ha creado un problema donde no lo había", en referencia al titular de Transportes, Óscar Puente, a quien también ha afeado su intención de construir una primera calzada en la variante de Alcañices en lugar de una autovía completa. "Nos ha parecido una falta de respeto importante que se cambie un proyecto sin hablar con los afectados", ha recalcado el presidente.

Por otro lado, 2025 también ha sido un año marcado por la implantación de proyectos de energías renovables en el territorio y de anuncios de plantas de biogás. "Yo siempre he dicho que tenemos que dar una oportunidad a estas iniciativas. Con seguridad jurídica, con seguridad ambiental y después estos proyectos pueden ser buenos", ha señalado al respecto Faúndez, quien ha reclamado "no oponerse por sistema".

Ya en lo que tiene que ver con los proyectos propios, la Diputación plantea con la Junta de Castilla y León un plan piloto para favorecer el acceso a la vivienda. "Se trata de rehabilitación de vivienda de titularidad privada para poder destinarla al alquiler", ha apuntado Faúndez, que ha insistido en la buena sintonía con la institución autonómica.

En cuanto a su futuro, el presidente de la Diputación ha eludido hacer apreciaciones relacionadas con su partido ni o en lo que tiene que ver con lo institucional: "Cuando llegue el momento, yo siempre he dicho que si el partido considera que puedo ser útil, ahí estaré", ha zanjado.