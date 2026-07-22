Fecylbus espera acuerdos en los convenios del transporte por carretera pese a la "conflictividad" en varias provincias

El presidente de la Federación Empresarial Castellano y Leonesa de Transporte en Autobús (Fecylbus), Fernando García, junto a la consejera de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, Cristina Sanchidrián - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Empresarial Castellano y Leonesa de Transporte en Autobús (Fecylbus), Fernando García, ha confiado este miércoles en que las negociaciones de los convenios colectivos provinciales del transporte por carretera concluyan con acuerdos, pese a la "conflictividad" existente en algunas provincias como Valladolid y León, o el caso de Segovia donde se han "roto" las negociaciones.

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios durante la clausura de la Asamblea General de Fecylbus, celebrada en Valladolid y en la que ha participado la consejera de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, Cristina Sanchidrián.

En este sentido, García ha precisado que la federación "no interviene en ninguna negociación colectiva", al ser una labor que corresponde a las mesas negociadoras de cada provincia.

García ha explicado que actualmente coinciden de forma temporal las negociaciones de cinco convenios colectivos en Castilla y León, correspondientes a las provincias de Valladolid, León, Segovia, Zamora y Ávila.

A este respecto, ha señalado que en Zamora "ya se ha fijado un acuerdo de mínimos" y que en Ávila la firma del convenio "debe estar próxima", mientras que ha reconocido que existe "conflictividad" en Segovia, donde se suceden jornadas de huelga desde el pasado mes de junio.

Asimismo, ha recordado que en esta provincia se alcanzó un preacuerdo con los sindicatos que posteriormente fue rechazado "soberanamente" por los trabajadores.

Respecto a Valladolid y León, ha indicado que "no ha habido avenencia" en las convocatorias celebradas en el Serla, por lo que "no se puede obviar que hay cierta conflictividad". Con todo, ha confiado en que las negociaciones prosperen y "que la gente se entienda hablando y se llegue a un acuerdo".