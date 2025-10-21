Fedemur aboga por abordar la emergencia climática, donde las mujeres son "las más vulnerables"

El alcalde de León destaca el papel "imprescindible" de la mujer para garantizar un futuro "más sostenible y justo"

La presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur), Teresa López, ha expresado este lunes la importancia de abordar la emergencia climática, un ámbito en el que, según ha asegurado, las mujeres son "las más vulnerables".

"Hemos vivido un verano terrorífico, un otoño del año pasado también terrible. Estamos enfrentando emergencias cada vez más intensas, más virulentas y ante esas emergencias las más vulnerables son las mujeres", ha recalcado y ha puesto de manifiesto la necesidad de articular propuestas de futuro.

Teresa López se ha pronunciado de este modo en León, donde se ha celebrado el acto conmemorativo 'Mujeres rurales frente a la emergencia climática: presente y futuro', con motivo del Día Internacional de las Mujeres Rurales.

Además, ha manifestado la especial preocupación de la Federación ante el mensaje público que existe actualmente en el que se niegan los avances de las mujeres y se pretende hacerlas retroceder.

Por otra parte, ha hecho un llamamiento a la acción para seguir trabajando con el objetivo de romper la brecha de género en el sector agrario en particular y en el resto de sectores en general para que las mujeres se sigan incorporando al mercado laboral.

En este contexto, ha destacado que resultan necesarias una sanidad, una educación, una salud sexual y reproductiva y una lucha contra la violencia de género que tengan en cuenta las necesidades de todas las mujeres, también las rurales.

"EL NEGACIONISMO MATA".

Por su parte, el secretario general de UPA, Cristóbal Cano, ha expresado que la emergencia climática, temática escogida para el encuentro de este año de Fademur, es "muy acertada" y ha recalcado que "el negacionismo mata", tanto el climático como el vinculado a la violencia machista. "Hay desafortunadamente hoy tendencias de pensamiento y gente que se esfuerza en negar una cosa y la otra y tiene consecuencias directas en la vida de las personas", ha añadido.

En este sentido, ha reivindicado la igualdad, el papel de la mujer rural como una actora "fundamental" en la lucha, en la adaptación y en la mitigación frente al cambio climático.

En el acto también ha estado presente la secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García, que ha comenzado su intervención afirmando que "un campo con mujeres es un país con futuro". Al respecto, ha agregado que las mujeres rurales tienen que aportar "todo" a al pacto de Estado frente a la emergencia climática. "Ese pacto de Estado no entiende de ideologías, no pregunta a quién vota, sino que a ti te llega el fuego, la inundación y da igual a quién hayas votado", ha apuntado.

Begoña García ha recordado las consecuencias de la Dana en Valencia o los incendios del verano en Galicia, Castilla y León y Extremadura. Estas catástrofes han llegado a los municipios y han asolado explotaciones agrarias, por lo que el turismo rural se ha visto "muy afectado".

SERVICIOS PRIVATIZADOS.

En este contexto, ha lamentado que los servicios públicos de las emergencias "dejan mucho que desear" en Castilla y León por estar privatizados, un aspecto "absolutamente negativo".

Por último, ha intervenido en el acto el alcalde de León, José Antonio Diez, que ha señalado que la emergencia climática es una realidad que "golpea cada día" en forma de desastres naturales, de vaticinios negativos y de realidades que "solo la ignorancia o el interés espurio pueden negar". "Cada año miles de personas en el mundo mueren debido al cambio climático", ha subrayado.

EL CAMBIO CLIMÁTICO EXIGE MEDIDAS.

Según ha explicado, el cambio climático exige medidas "y las reclama ya", motivo por el cual el Ayuntamiento de León se han implementado multitud de ellas, desde las centradas en el ahorro energético hasta la implementación de fuentes de energía sostenible, pasando por el cambio por vehículos no contaminantes en la flota municipal de parque móvil o transporte urbano; el fomento de la bicicleta como medio de transporte; la ampliación de áreas verdes y la recuperación de calles para la prioridad peatonal.

Diez ha apuntado que el reto climático es un reto global y en él las mujeres deben hablar y ser escuchadas. "Las mujeres han sido, sin ningún lugar a dudas, las sostenedoras de nuestro país, de su economía y de su cultura", ha destacado, al tiempo que ha asegurado que son "imprescindibles" para entender el desarrollo y garantizar un mejor futuro. "Sois nuestra esperanza y nuestro referente, siempre, para trabajar por un mundo más sostenible y justo", ha concluido.