La Federación de Organizaciones Empresariales de Soria muestra a las empresas cómo encontrar talento en Europa

SORIA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) organiza la jornada online 'Encuentra los profesionales que necesitas en Europa', que tendrá lugar este miércoles, 24 de septiembre, a las 12.00 horas a través de Zoom. La jornada está dirigida a empresarios asociados de distintos ámbitos relacionados con la Construcción y el Transporte, muy afectados ambos por las dificultades para encontrar profesionales en sus sectores.

Así, participarán en la sesión de trabajo empresarios de la Asociación de Empresas de la Construcción y Obras Públicas AECOP y de otras cuatro relacionadas con este sector, según han informado desde FOES. Se trata de la Asociación Soriana de Empresas de Carpintería Metálica (Asocame), la Asociación Provincial del Acabado de la Construcción en Soria (ACASO), la Asociación de Instaladores Electricistas y Telecomunicaciones de la Provincia de Soria (APIES) y la Asociación de Instaladores de Calefacción, Fontanería y Gas de Soria (AINFO),

Se suman a esta iniciativa, además, empresarios de la Agrupación de Transportistas Sorianos (Agrutranso) y de la Asociación Soriana de Transportistas de Viajeros en Autobús (Asotrabus).

SESIÓN

El encuentro estará conducido por María José Yubero Rodríguez, consejera de EURES, quien explicará en detalle qué son los Servicios de Empleo Europeos (Red Eures), la ayuda que presta a las empresas y las oportunidades que ofrece para la contratación de trabajadores de otros países de la Unión Europea.

Durante la sesión se abordarán aspectos prácticos como el acceso a las bases de datos de currículos del portal EURES, la publicación y gestión de ofertas de empleo, así como las ayudas disponibles para las empresas

Según el último Observatorio de FOES, el 72,5 por ciento de las empresas sorianas tiene dificultades para cubrir determinados puestos de trabajo, un 8,5 por ciento más que el año anterior. Esta situación se acentúa en sectores clave como el Transporte y la Construcción, donde la falta de profesionales se ha convertido en un grave problema, según el Catálogo de Ocupaciones del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Ante este escenario, FOES refuerza su compromiso de apoyar a las empresas en la búsqueda de talento, difundiendo entre ellas la utilidad de la Red EURES, que cuenta con 30 años de experiencia, está presente en 31 países y dispone de más de 1.000 asesores de servicios de empleo públicos y privados.