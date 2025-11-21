FELE y CCOO suscriben el convenio del sector siderometalúrgico en León y UGT se levanta de la mesa negociadora

Representantes de la FELE y de CCOO firman el convenio del sector siderometalúrgico en León para los próximos años. - EUROPA PRESS

LEÓN 21 Nov. (EUROPA PRESS) - La Federación Leonesa de Empresarios (FELE) y CCOO han suscrito este viernes el convenio del sector siderometalúrgico en la provincia de León, un acuerdo "muy positivo" para CCOO, que ha sido única organización sindical que lo ha firmado tras levantarse UGT FICA de la mesa negociadora por considerarlo "insuficiente".

El convenio afecta a un millar de empresas leonesas y a un total de 11.909 trabajadores para los que se ha pactado una jornada anual de 1.752 horas efectivas.

Según ha explicado el secretario general adjunto de la FELE, Enrique Suárez, el convenio tiene una "especial complejidad" porque afecta de forma "extraordinaria" a una variedad de sectores "muy dispar", con un importante volumen de trabajadores afectados.

Por su parte, el secretario general de industria de CCOO León, Javier Freire, ha explicado que el sindicato ha dado el visto bueno al acuerdo tras ser ratificado por una amplia mayoría de los afectados en las asambleas celebradas. "Lo valoramos como muy positivo", ha recalcado.

El acuerdo alcanzado incluye una vigencia de tres años (2025, 2026 y 2027); permiso de acompañamiento al médico para progenitores o familiares de primer grado de hasta ocho horas anuales; consolidación de las mejoras de permisos en el convenio con las modificaciones del Estatuto de los Trabajadores; ampliación del contrato eventual a doce meses y promoción profesional de oficiales de tercera a segunda tras 24 meses por orden de antigüedad, cuando el número de oficiales de tercer sea mayor que de segunda.

Igualmente, contempla un plus de domingos y festivos de 50 euros por día de trabajo en jornada ordinaria; un incremento lineal de un euro en el plus de asistencia (más subida de convenio), tras supresión del plus de absentismo y un incremento salarial del 3,5 por ciento por año, manteniendo cláusula de revisión salarial con el IPC y el aumento salarial del año 2025 se retrotrae al 1 de enero de 2025. Además, el convenio se actualiza con la inclusión de protocolos contra el acoso laboral y protección LGTBI.

ASUNTOS "EN EL TINTERO"

El representante de CCOO ha precisado que en la próxima negociación del convenio se intentará avanzar en asuntos que "han quedado en el tintero" como la jornada anual.

"A todos nos gustaría que el convenio fuera distinto y que contemplase todas nuestras pretensiones, pero en eso consiste la negociación colectiva, porque si no sería un decreto, sería imponer lo que cada uno quiere. Entonces, bueno, pues todos hemos tenido que ceder y yo creo que en eso coincidimos y es bueno para León y para las empresas y trabajadores", ha concluido Enrique Suárez.

En cuanto a UGT FICA, se ha levantado de la mesa de negociación, manteniendo así su rechazo ante un acuerdo que a su entender es "insuficiente" para un convenio "tan importante" en la provincia de León. "Incluso en algunos de los artículos como la cantidad acordada en el plus de absentismo hace una regresión a las posibilidades salariales de los trabajadores del sector", ha concretado.

"NO HA EXISTIDO UN DIÁLOGO REAL"

La negociación, según ha explicado la organización sindical, ha durado más de nueve meses en los que "no ha existido un diálogo real por parte de la patronal, ni una buena fe negociadora".

Las pretensiones de UGT FICA para alcanzar el acuerdo del sector incluían un mínimo de un 16 por ciento de incremento en el salario base en la vigencia de los tres años y contabilizar el abono de todos los conceptos salariales en las pagas extraordinarias, entre otros aspectos, por lo que ha declarado que no quiere "ser cómplice" de la negociación ni del convenio suscrito para los próximos años.