Femur programa varias jornadas y un mercado agrorural con un proyecto para impulsar el talento femenino

Presentación del proyecto de Femur 'Mujeres rurales en acción'. - FEMUR

SEGOVIA 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de la Mujer Rural (Femur) ha puesto en marcha el proyecto 'Mujeres rurales en acción', que pretende promover el empleo, el emprendimiento y la modernización entre este colectivo en Castilla y León con especial atención a la agricultura, la ganadería y la agroalimentación.

El proyecto, que incluye varias jornadas y un mercado agrorural, lo han presentado en Segovia la presidenta nacional de Femur, Juana Borrego, y su secretaria general, Elena García, quienes han estado acompañadas en la presentación por Ana García y Sara González, jóvenes ganaderas de la localidad segoviana de Basardilla y la artesana de cuero afincada en Segovia Alicia Velasco.

La iniciativa, financiada por la Junta de Castilla y León a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, nace con el objetivo de acompañar a las mujeres rurales en su adaptación a los nuevos retos del sector, facilitando el acceso a formación, a herramientas innovadoras y a espacios de intercambio profesional que impulsen la mejora de sus explotaciones y proyectos empresariales, ha explicado García.

Asimismo, el proyecto apuesta por la visibilización del talento femenino, la creación de redes profesionales y el impulso del relevo generacional, contribuyendo a un medio rural más dinámico, competitivo y sostenible.

Precisamente ese papel de visibilización del trabajo femenino en un sector como el de la ganadería es uno de los aspectos de la iniciativa que han destacado las dos ganaderas. Ser mujer en una profesión tradicionalmente masculina les lleva a abrirse camino y demostrar su valía cada día.

Por su parte, Velasco ha destacado la importancia que para ella ha tenido el impulso que recibió de Femur en sus inicios en la provincia. "Las mujeres agricultoras y ganaderas son auténticas heroínas", ha subrayado la presidenta de la Federación, quien ha puesto en valor el trabajo de estas mujeres.

El proyecto está dirigido a agricultoras, ganaderas y emprendedoras agroalimentarias, así como a agentes de empleo, formación y desarrollo rural y entidades comprometidas con la Igualdad de oportunidades y el futuro del territorio.

ACTIVIDADES

Incluye el desarrollo de tres jornadas, una dirigida a agricultoras para impulsar la digitalización, la innovación y la sostenibilidad en las explotaciones agrarias y otra para acercar las últimas tendencias en innovación y tecnología al sector ganadero. Estas se desarrollarán en otoño cuando el trabajo en ambos sectores permita a las ganaderas participar.

La tercera está dirigida a emprendedoras agroalimentarias y persigue fortalecer sus proyectos a través del acceso a conocimiento especializado, innovación y a la visibilización de sus productos.

Por otro lado, dentro del proyecto, se ha organizado otra actividad denominada 'Mujeres rurales que inspiran', una iniciativa que consistirá en la creación y difusión de materiales audiovisuales para dar visibilidad a proyectos liderados por mujeres rurales de Castilla y León.

Además, el 30 e mayo se desarrollará una jornada agroalimentaria, primera de las actividades del proyecto, que se llevará a cabo en la sede de Femur en Hontalbilla (Segovia). Estará acompañada del desarrollo del mercado agrorural sostenible 'Sabores y Mujeres del Medio Rural', que acogerá el Jardín de los Aromas.

Será un mercado abierto al público en el que se mostrará la calidad y diversidad de los productos elaborados por las mujeres de Castilla y León.

La programación se completará con una charla sobre Igualdad, la presentación de la app 'Mujeres rurales. Cerebro y Salud', degustaciones de productos, exposiciones, talleres 'Semillas en acción' y cuentacuentos para los más pequeños, todo ello acompañado de la música de la dulzaina en la apertura y las actuaciones a lo largo del día.

"Este proyecto impulsa el emprendimiento femenino, refuerza la proyección de los productos locales y contribuye a la dinamización económica y social del medio rural", ha afirmado Juana Borrego, quien ha agregado que con él Femur busca impulsar un medio rural "más fuerte, innovador y sostenible, donde las mujeres sean protagonistas del cambio".