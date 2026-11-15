Ferduero denuncia la "persecución sancionadora" de la CHD a los regantes y advierte de las cantidades "desorbitadas"

VALLADOLID 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Comunidades de Regantes de la Cuenca del Duero (Ferduero) ha denunciado la "persecución sancionadora" que sufren los regantes por parte de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) a través de expedientes en los que se impone el pago de cantidades "desorbitadas" y "que ponen en riesgo la continuidad de su actividad agrícola".

En este marco, Ferduero ha instado a la CHD, a la que acusa de que "pone en jaque muchas explotaciones agrarias a golpe de sanciones", a aplicar cambios en el organismo para atender a los usuarios, así como ha reclamado "menos sanciones y más soluciones".

Según ha informado Ferduero en un comunicado recogido por Europa Press, la última muestra es la sanción de 70.454,24 euros impuesta a la Comunidad de Regantes Vega de Villallano (Palencia), con una superficie de 260 hectáreas, de las que se riegan unas 80 al año.

La entidad palentina ha sido modernizada a través del convenio firmado entre la SEIASA, el ITACYL y Ferduero, por lo que para esta última es "paradójico" que la comunidad haya sido sancionada por regar y lo ha calificado de "disparate mayúsculo".

Sin embargo, Ferduero ha explicado que para la CHD las fincas no pertenecen a la zona incluida en la concesión, porque así lo refleja el visor "Mírame, el ojo que todo lo ve, que es palabra de Dios y no existe nada que se pueda escapar a sus designios".

Asimismo, la asociación ha advertido de que no es el único caso en los últimos años, ya que "muchas zonas de aguas subterráneas, tanto de explotaciones individuales, como asociadas y constituidas en CUAS", padecen la misma "persecución" por diferentes casuísticas.

Entre las problemáticas, Ferduero ha detallado "la tardanza excesiva en la aprobación de ampliaciones de zona solicitadas, falta de concordancia en las declaraciones de cultivos, zonas de riego desde hace cerca de 100 años y que no han sido regularizadas", entre otras.

Por ello, ha exigido que la CHD responda a los problemas de los regantes "con mayor y mejor atención", "que son por encima de todo personas", y ha pedido que lo haga con "implicación y agilidad en la búsqueda de soluciones, sin añadir más problemas a los problemas".

Asimismo, la asociación urge a que la Confederación plantee a las entidades afectadas o actúe de oficio en la iniciación de procedimientos y expedientes sancionadores.