La feria 'Dulce Tentación' reúne en las Cortes a 10.000 visitantes, vende 15.000 dulces y recauda 65.000 euros - CORTES

VALLADOLID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La feria de repostería de convento 'Dulce Tentación' que se ha celebrado durante este fin de semana en las Cortes ha reunido a diez mil visitantes que han adquirido 15.000 dulces, lo que ha permitido recuadar 65.000 euros que recibirán directamente los monasterios y conventos participantes.

De esta forma, se repite el "éxito" cosechado el año anterior por la feria de repostería de convento que ha permitido a los visitantes conocer, probar y adquirir los dulces que 20 Monasterios y Conventos de la Comunidad, uno más respecto al año anterior, han puesto a disposición de todos aquellos que quieren endulzar los días previos a la Navidad.

Este es el segundo año consecutivo en el que la feria 'Dulce Tentación', organizada por la Fundación de Castilla y León presidida por Carlos Pollán y dirigida por Juan Zapatero, retoma un evento que genera "mucha expectación entre la ciudadanía", ha destacado el Parlamento autonómico a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Las actuaciones de 'Good News', coro de góspel de Simancas en Valladolid, de la Escuela de Música 'Hansel y Gretel', del coro 'Voces Blancas' de Valladolid, y del grupo 'SAMBACH', celebrados este fin de semana, han contado también con el respaldo de cientos y cientos de visitantes que, en las horas de actuación, han llenado el vestíbulo del parlamento autonómico.

Precisamente, se han vendido durante el fin de semana cerca de 15.000 unidades de mercancía, lo que supone, aproximadamente, un 95 por ciento del total que los 20 Monasterios y Conventos participantes han desplazado a la feria.

Además, la recaudación en esta edición ha sido de más de 65.000 euro por la venta de productos de repostería que se destinarán para el cuidado y mantenimiento del patrimonio cultural y artístico de cada uno de los Monasterios y Conventos participantes.