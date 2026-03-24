La Feria de Editores Emergentes dará voz en León desde el 9 de abril a narrativas feministas, periféricas y emergentes

La concejala de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León, Elena Aguado (segunda por la izquierda), en la presentación de la Feria de Editores Emergentes. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Feria de Editores Emergentes (FEE) se celebrará en León entre los días 9 y 13 de abril y se consolida como una cita de carácter progresista que busca convertir el espacio público en un foro de debate crítico, de diversidad y justicia social a través de la lectura, en el que se dará voz a las narrativas feministas, periféricas y emergentes.

Así lo han explicado este martes los organizadores del evento en la presentación de la sexta edición de la Feria, un acto en el que ha participado la concejala de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León, Elena Aguado; la directora de FEE, Magalí Labarta; el vicerrector de Estudiantes, Cultura y Deportes de la Universidad de León (ULE), Diego Soto y Héctor Escobar, en representación de M.A.L., entidad organizadora.

Para Elena Aguado FEE es un evento que "año a año se va superando" y para el que se realiza un "importante esfuerzo" con el fin de contar con personas que interesen a los diferentes segmentos de lectores. Además, pone "especial atención" en las nuevas formas de expresión e ilustración. Ello contribuye, según ha destacado, a perfilar la ciudad que pretende el Ayuntamiento: un espacio "civilizado y amable" de convivencia con un acceso a un a oferta cultura amplia y de calidad.

Por su parte, la directora de FEE ha señalado que en la presente edición la Feria busca consolidarse como un "refugio" al pensamiento independiente y permitirá abrir debates en torno al feminismo, la diversidad y el pluralismo, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Entre los participantes del evento se encuentran Lucía Lijtmaer, Violeta Serrano, Ángelo Néstore, Agustina Guerrero o Candela Sierra, entre otros. Además, dentro de la programación destaca la exposición 'Goya - Hellboy', una iconografía de monstruos por Stèphane Levallois que se inaugurará el próximo día 10 de abril y podrá verse en la sala de exposiciones César Odóñez en el Ateneo del Albéitar.

La programación se completará con presentaciones de libros, colecciones, conversaciones entre autores, talleres, encuentros literarios y una Reading Party.