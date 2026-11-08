La Feria de Ganado de Navafría recibe a la Caravana de Alimentos de Segovia en su penúltima parada del año

LV Feria de Navafria. - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La localidad segoviana de Navafría ha celebrado este domingo la LV Feria de Ganado, una cita que pone en valor el arraigo de la tradición ganadera en la provincia y que ha vuelto a contar con el respaldo de la Caravana de Alimentos de Segovia.

Durante la jornada, han visitado las instalaciones el presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, y la diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, quienes han acompañado a la alcaldesa de Navafría, Jennifer Berzal, según ha trasladado la institución provincial en un comunicado recogido por Europa Press.

Miguel Ángel de Vicente ha destacado la "importancia" de respaldar iniciativas que "contribuyen a dinamizar la economía de los municipios y a generar oportunidades para los pequeños productores".

En este sentido, el presidente de la institución provincial ha señalado que la Caravana de Alimentos de Segovia es "una herramienta para acercar el trabajo de los productores a los consumidores, pero también para demostrar que los pueblos de Segovia tienen mucho que ofrecer", así como que detrás de cada producto hay "esfuerzo, tradición y compromiso con el territorio".

Además, ha puesto en valor la colaboración entre instituciones y productores para mantener vivas las actividades que forman parte de la identidad provincial.

Por su parte, Magdalena Rodríguez ha subrayado que "cada parada de la Caravana es una oportunidad para dar visibilidad a la diversidad y calidad de la despensa, al tiempo que acompaña en celebraciones que mantienen vivas sus raíces".

La diputada ha añadido que la presencia de Alimentos de Segovia en eventos como la Feria de Ganado de Navafría genera "nuevos espacios de encuentro entre productores y consumidores e impulsa el consumo de proximidad".

De esta forma, con la jornada de Navafría, la iniciativa alimentaria encara ya su recta final de año, con una última parada prevista para el próximo 5 de diciembre en la Feria del Acebo de Prádena.

Durante la jornada, que ha reunido gastronomía, actividad comercial y tradición rural, los representantes provinciales han 15 socios de la marca agroalimentaria han mostrado y comercializado sus productos.

La Dula de las Mesetas, Valmenia, Bodegas Maeste, Crema y Chocolate, Moncedillo, Las Dos Antiguas, Bendito Nanno, Merchés Galletas, Miel Entrehoces, Cáñamo Canniebas, Aceitunas Hilario, Kekuki, La Cueva de la Quesera, Álvaro Iglesias - Tomates y La Fragua Gastronomía han formado parte de esta octava parada de la iniciativa provincial en 2026.

FERIA DE GANADO

Tras recorrer los puestos agroalimentarios, el presidente y la diputada, acompañados por la alcaldesa, también han visitado el recinto de la Feria de Ganado, donde han conocido la actividad ganadera y han compartido la jornada con los profesionales y participantes.

La programación ha incluido también la tradicional entrega de premios a través de un sorteo entre los ganaderos participantes, con la colaboración de la Junta Agropecuaria Local.

De Vicente ha resaltado el valor de alcanzar la quincuagésima quinta edición de una celebración como esta, y ha afirmado que "mantener una feria ganadera durante más de medio siglo es una muestra del vínculo de Navafría con su actividad tradicional".

Por su parte, Berzal, ha agradecido el respaldo de la Diputación y la presencia de Alimentos de Segovia en esta jornada, si bien ha subrayado la importancia de contar con la implicación de productores e instituciones para "seguir haciendo crecer una celebración tan vinculada a la historia del municipio".