La Feria del Libro de Valladolid renueva su imagen en su 59 edición, que se desarrollará del 29 de mayo al 7 junio

Archivo - Los periodistas y poetas Carlos Aganzo, Ignacio Elguero y Julián Quirós. - FERIA DEL LIBRO DE VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Feria del Libro de Valladolid renovará su imagen con un nuevo logotipo en su 59 edición, que se desarrollará del 29 de mayo al 7 de junio y tendrá como hilo conductor 'La huella de la cultura española en América'.

El Ayuntamiento de Valladolid, a través de la Concejalía de Educación y Cultura, prepara ya esta edición, que se desarrollará en la Plaza Mayor de la ciudad y que llega con "muchas novedades", han informado a Europa Press fuentes municipales.

Una de estas novedades es el hilo conductor de la cita cultural, que este año será 'La huella de la cultura española en América', y otra la renovación de su imagen, reflejada en el nuevo logotipo, obra del ilustrador Óscar del Amo.

Así, la Feria se vertebra este año a través de 'La huella de la cultura española en América', un eje temático que invita a mirar al pasado y al presente desde una perspectiva compartida.

"Se trata de explorar los lazos culturales, lingüísticos y literarios que han tejido un espacio común entre ambas orillas del Atlántico, donde la lengua española actúa como principal nexo de unión", ha señalado el Consistorio.

En este sentido, la concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal, ha destacado la importancia de la temática de esta edición. "Al abordar la huella cultural española en América, culminamos la línea seguida en los años anteriores de reforzar los vínculos de Valladolid con el mundo hispano en un intercambio cultural que ha fortalecido y enriquecido las relaciones en ambas direcciones", ha señalado la edil.

Carvajal ha explicado que se trata de contribuir al conocimiento de estas relaciones y de la importancia de la literatura y cultura en español. "Una expresión de unión y diversidad que parte del pasado y se proyecta hacia el futuro", ha añadido.

NUEVA IMAGEN

La nueva identidad de la Feria del Libro de Valladolid está concebida para adaptarse a los formatos actuales y proyectarse hacia el futuro con el objetivo de dar respuesta a todas las necesidades de una marca contemporánea.

Esta renovada imagen nace para acompañar una nueva forma de comunicar y difundir la Feria. La propuesta gráfica transmite "modernidad, limpieza, identidad y elegancia", ha señalado el Ayuntamiento, que ha explicado que su concepto visual se inspira en libros abiertos que, a partir de la 'V' de Valladolid, se disponen en una composición circular.

Esta forma "simboliza el encuentro, la comunidad y el acceso compartido al conocimiento" porque "todos los libros se abren a lectores, paseantes y vecinos, y ofrecen historias sin barreras", ha apuntado el Consistorio.

"Sin embargo, hay un gesto que lo cambia todo, uno de los libros se desplaza del círculo y deja un espacio abierto, una puerta simbólica hacia la lectura. Es una llamada a entrar, a formar parte y a dejarse llevar por los libros, una invitación abierta a la Feria de Valladolid", han añadido las mismas fuentes.

Organizada con la colaboración de los gremios de Libreros y Editores, la Feria volverá a convertir el centro de la ciudad en un espacio de encuentro para el libro, la lectura y la conversación literaria.

ACTIVIDADES

Durante diez días, autores, editoriales, librerías y profesionales del sector participarán en una programación cultural abierta a todos los públicos.

En el transcurso de la Feria se celebrarán presentaciones de libros, mesas redondas, encuentros con autores, firmas de ejemplares y actividades culturales dirigidas a públicos de todas las edades.

La programación se desarrollará en el pabellón central que se instalará en la plaza Mayor y en otros espacios culturales de la ciudad, con el Círculo de Recreo como escenario de lujo.

La edición de 2026 de la Feria del Libro de Valladolid será la segunda con Pedro Ojeda al frente de la dirección. Profesor de Literatura en la Universidad de Burgos y doctor en Filología, su continuidad en la dirección responde a la voluntad de consolidar el proyecto cultural de la Feria y reforzar su vocación como punto de encuentro para la literatura en español, así como espacio de diálogo entre escritores, profesionales del libro y lectores.

En los próximos días se publicarán las bases y se abrirá el plazo de inscripción para librerías, editoriales y otras entidades interesadas en participar en esta nueva edición.

El número de expositores será similar al de años anteriores, con alrededor de 50 casetas que se ubicarán en la Plaza Mayor y albergarán a librerías, editoriales e instituciones en torno a la estatua del Conde Ansúrez, con lo que se configurará el principal escenario de una cita cultural que cada año reúne a miles de lectores.