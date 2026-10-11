La Feria de Productos de León despedirá este lunes su XXXII edición con la elección del mejor queso provincial

LEÓN 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La XXXII Feria de los Productos de León bajará el telón este lunes, 12 de octubre, con la elección del mejor queso provincial tras cuatro días en los que el Palacio de Congresos y Exposiciones se ha convertido en el epicentro de la gastronomía de la provincia.

La jornada de clausura, que coincidirá con el festivo del Día de la Hispanidad, ofrecerá un programa de actividades enfocado en premiar la calidad de los productos locales y en la divulgación de las prácticas ecológicas.

Las puertas se abrirán a las 11.00 horas, para dar inicio a las últimas propuestas matinales, entre ellas un maridaje protagonizado por el Vermut TBriz, la Quesería Zarandiel y el Membrillo La Comarca.

Posteriormente, a las 11.30 horas se ha programado el Taller de Cocina para niños 'Sabores que se tocan', dirigido específicamente a menores con déficit visual, según ha informado la Diputación en un comunicado recogido por Europa Press.

Uno de los momentos más esperados de la feria tendrá lugar a las 12.00 horas con la celebración de la cata del Primer Certamen Provincial de Quesos, en el que se decidirá el ganador de la 'Tabla de Oro de Quesos Leoneses 2026'.

A la misma hora, se desarrollará una mesa redonda sobre la evolución de los productos ecológicos en la provincia de León, que culminará con una degustación para los asistentes.

La 'Cocina en vivo' también estará presente en esta última jornada. A las 13:00 horas, Ganadería Navafría y Quesos La Presa ofrecerán una demostración de cocina ecológica centrada en queso y carne.

Posteriormente, a las 14.00 horas, el protagonismo recaerá en la M. G. Cecina de Chivo de Vega Cervera, antes del habitual cierre del recinto a a las 14.30 horas.

El Palacio de Congresos reabrirá sus puertas a las 17.00 horas para encarar la recta final de la feria. La tarde incluirá cuatro nuevos talleres dedicados a recetas de Navidad con Productos de León, así como dos sesiones del exitoso obrador de queso para niños de Vallelongo, programadas para las 17.30 y las 19.30 horas.

A partir de las 20.00 horas, la actividad se centrará en los reconocimientos institucionales con la entrega de los premios de los diversos concursos celebrados durante el fin de semana.

Media hora más tarde, a las 20.30 horas, el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, presidirá el acto de clausura oficial, que pondrá el punto y final a esta multitudinaria XXXII edición de la feria.