La Feria de Teatro de CyL acoge los estrenos absolutos de 'Aquí duermen ciervos', de Arawake, y 'Daydreams', de Cidanz

CIUDAD RODRIGO (SALAMANCA), 27 (EUROPA PRESS)

Dos estrenos absolutos de compañías castellanoleoneses coincidirán este jueves en la XXVIII edición de la Feria de Teatro de Castilla y León que se celebra en Ciudad Rodrigo (Salamanca).

El primero de ellos, el espectáculo teatral 'Aquí duermen ciervos', de los burgaleses Arawake, aborda la actual crisis migratoria y su reflejo en las redes sociales a partir de un texto de Nieves Rodríguez, bajo la dirección de Jorge da Rocha, con mezcla de actuación actoral y títeres (Sala Tierra, 12.30 y 17.00 horas).

En la programación vespertina llegará la segunda primicia, con el trabajo de danza 'Daydreams', de Cidanz Producciones-BCB (Ballet Contemporáneo de Burgos), dirigida por la también coreógrafa y bailarina Sara Sáiz y creada como reivindicación de lo femenino como una sensibilidad necesaria para mejorar el mundo, tal y como han plasmado los organizadores (plaza de Herrasti, 20.00 horas).

El programa del día comenzará con la habitual cita para público infantil en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal de Ciudad Rodrigo. En la de mañana jueves (11.00 horas), Eugenia Manzanera convoca a niños a partir de 6 años a jugar con el tiempo en su espectáculo 'Ay qué lío', "un lío divertido, loco, absurdo y poético", reza su carta de presentación.

La oferta para los más pequeños continuará en el Espacio en Rosa (12.30 y 18.30 horas) con el estreno en castellano de 'Los cuentos de Lobican', de la compañía gallega Redrum Teatro, concebido para espectadores de entre 3 y 8 años, un montaje de títeres musical con un texto de Eva Mejuto.

Además, por segundo día abrirá el Divierteatro entre las 10.00 y las 13.00 horas, en la plaza del Buen Alcalde (para mayores de 6 años) y la plaza del Conde (de 3 a 6 años), con distintas funciones y actividades lúdicas y educativas.

OTRAS ACTUACIONES

El resto de las doce representaciones de nueve espectáculos programados en la tercera jornada de la Feria atenderá a espectadores de todas las edades con trabajos de diversos géneros.

Al público joven y adulto se dirigen tres montajes, además del de Arawake. '43º13'44''N', de la compañía vasca de Olatz Gorrotxategi (salón de actos Misioneras-Santa Teresa, 11.00 y 20.30 horas); 'Sueño de una noche de verano', de la vallisoletana Rayuela Producciones Teatrales, con dramaturgia y dirección de Nina Reglero (Teatro Nuevo Fernando Arrabal, 19.00 horas) y 'Dysphoria', de Histrión Teatro (Andalucía), un trabajo con dramaturgia y dirección de María Goiricelaya interpretado por Gema Matarranz (Espacio Afecir, 21.00 horas).

El circo volverá a los Jardines de Bolonia con el valenciano Federico Menini y su 'Llar' (22.30 horas). Tras ese espectáculo dirigido a espectadores de todas las edades, el programa de la tercera jornada de la Feria se cerrará con la propuesta teatral para público adulto 'No estoy de frente', de la andaluza Mari Paz Sayago, bajo la dirección de Chiqui Carabante y Paco León (Patio de los Sitios, 23.30 horas).

Entre las actividades complementarias dirigidas a profesionales, este jueves tendrá lugar la presentación de Mercartes, el Mercado de las Artes Escénicas y de la Música que se celebrará en Valladolid del 21 al 23 de octubre, impulsado por La Red española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de titularidad pública junto con Faeteda (Federación Estatal de Asociaciones de Empresas de Teatro y Danza).

Además, con el objeto de difundir proyectos emergentes de compañías de Castilla y León se darán a conocer 'Rita la mariquita', de la abulense Esenciali Producciones; 'El amor de Fedra', de Teatro Límite (Salamanca-Valladolid); y 'Loucost', de la leonesa Dada Claun.