La Feria de Teatro de CyL programa este miércoles diez funciones en su segunda jornada

SALAMANCA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El estreno absoluto de 'Miscelánea', un trabajo de teatro-documento coproducido por Estrella R. & Ruido Interno, y la presentación en castellano del espectáculo infantil 'RUCS El maleficio del brujo', de la compañía catalana La Pera Limonera, abrirán el programa de este miércoles en la XXIV Feria de Teatro de Castilla y León, una jornada que incluye ocho representaciones más, la entrega de los decimocuartos Premios Rosa María García Cano y el comienzo de las actividades de animación teatral Divierteatro.

'Miscelánea' se estrenará en el escenario del salón de Actos Misioneras-Santa Teresa de Ciudad Rodrigo en doble función (11.00 y 20.30 horas), como han indicado los organizadores en un comunicado recogido por Europa Press.

'RUCS El maleficio del brujo', dirigido por Toni Alba, autor del texto junto a Pere Casanovas y Pere Romagosa, será el primero de los trabajos dirigido específicamente a niños (a partir de 4 años) de los programados en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal de Ciudad Rodrigo (11.00 horas).

El circuito de teatro documental que patrocina el Instituto de las Mujeres ofrecerá una segunda propuesta el miércoles, 'Federico. No hay olvido, ni sueño: carne viva', de la compañía de Castilla y León Proyecto 43-2, en torno a la figura de García Lorca, una creación de María San Miguel que tendrá doble función en la Sala Tierra (12.30 y 17.00 horas) para público joven y adulto.

La segunda cita del día en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal (19.00 horas) convocará también al público joven y adulto para presentar 'Una mera curiosidad', de la compañía navarra Producciones Maestras, una comedia con dirección de Ana Maestrojuán.

Una hora después llegará el segundo estreno absoluto del día, el 'Carrusel ambulante' de los burgaleses Tiritirantes, espectáculo de calle dirigido por Marta Asensio Melero desde la plaza de Herrasti.

Además de una segunda función para todos los públicos del trabajo estrenado en la jornada inaugural de la Feria, 'Rumbo Latòti', de Nostraxladamus (22.30, Jardines de Bolonia), otros dos montajes para jóvenes y adultos completarán el programa del día. 'El dragón de oro', de la formación gallega Sarabela Teatro a partir de un texto de Roland Schimmelpfenning con dramaturgia y dirección de Ánxeles Cuña Bóveda (Espacio Afecir, 21.00 horas). Y en el cierre de la jornada, los valencianos de La Teta Calva subirán al escenario del Patio de los Sitios (23.30 horas) con 'Tributo', propuesta de Xavo Giménez.

PROGRAMA DE ANIMACIÓN PARA NIÑOS

Uno de los puntales de la Feria de Teatro de Castilla y León, las actividades de animación para niños de Divierteatro, girará este año en torno al 125 aniversario del Teatro Nuevo Fernando Arrabal. A partir del miércoles y hasta el sábado, entre las 10.00 y las 13.00 horas, la plaza del Buen Alcalde y la del Conde desplegarán distintas propuestas lúdicas y educativas para niñas y niños (a partir de 6 años en el primer espacio y de 3 a 6 años, en el segundo).

Además de talleres y juegos, parte de ellos encaminados a dar a conocer el Teatro Nuevo, habrá instalaciones participativas y representaciones en las que cobrarán especial protagonismo las compañías y artistas de Castilla y León.

Denis Rafter y Habichuela Cuentacuentos han creado piezas alusivas al veterano escenario mirobrigense: 'Siso, el hombre que salvó un teatro' y 'El pequeño teatro de Fernando Arrabal', respectivamente, que se unirán a funciones de magia ('La magicleta', de Mago Martín) y musicales ('Historia inventada de la música inventada', de Silverius de Ura), así como a las instalaciones participativas 'Lorenzo de pesca con Catalina', de Innovarte, y 'La sortija de metal', juego reciclados y circo de Lîla.

Por otro lado, el recuerdo a la fundadora y primera directora de la Feria, Rosa María García Cano, se reaviva un año más con la concesión de los galardones que llevan su nombre. El miércoles se entregarán los premios de su decimocuarta edición, organizados por la Asociación Civitas y que distinguen aportaciones a las artes escénicas en el ámbito local y regional, nacional e internacional.

En un acto previsto en el Palacio de Montarco (14.30 horas) recogerán sus galardones representantes de La Parrala, Centro de Creación Escénica de Burgos (Premio Regional 2025) en su vigesimoquinto aniversario; Circored, Federación de Asociaciones de Profesionales de Circo de España, que cumple una década de reivindicación del sector (Premio Nacional), y el director general de DGartes (Direção-Geral das Artes del Ministerio de Cultura portugués), Américo Rodrígues, por su labor de acercamiento cultural entre su país y España.

Organizada por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, la Feria de Teatro de Castilla y León, con sede en Ciudad Rodrigo, cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo y la Diputación Provincial de Salamanca y la gestión y coordinación de la Asociación Cultural Civitas.