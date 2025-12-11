Fernández asegura que Podemos va a hacer "lo posible y lo imposible" para propiciar un cambio en CyL tras 38 años del PP

VALLADOLID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, ha asegurado este jueves que la formación morada va a hacer "lo posible y lo imposible" para propiciar un cambio de Gobierno en Castilla y León tras 38 años del Partido Popular en la Junta.

"Creo que hoy es mejor no dar por sentado nada y quedarse con que, desde luego, Podemos va a hacer todo lo posible e incluso lo imposible para desalojar al Partido Popular de esta Comunidad después de 38 años y para que haya un giro a la izquierda en esta Comunidad", ha afirmado en concreto Fernández que ha apelado en todo momento a la "discreción" y a la necesidad de hacer las cosas "con trabajo" y "en silencio".

Pablo Fernández ha asegurado que Podemos ha intentado "siempre" hacer "las candidaturas más amplias posibles" y ha hecho especial hincapié en su convencimiento de que para que haya un giro a la izquierda en Castilla y León la formación morada tiene que ser "un actor importante de ese giro a la izquierda".

"A partir de ahí, las cosas hay que hacerlas con discreción y las cosas hay que hacerlas con trabajo, y es lo que vamos a hacer, trabajar con discreción y trabajar con contumacia para intentar desalojar al Partido Popular de esta Comunidad", ha precisado Fernández para concluir: "Vamos a ver qué pasa".

El secretario de Organización de Podemos se ha mostrado convencido además de que si alguien pregunta a los ciudadanos de Castilla y León quién es la referencia de la izquierda autonómica en estos momentos afirmará que es Podemos y ha considerado por otro lado que el Partido Socialista "no pasa por un buen momento" en Castilla y León ni presenta "al mejor candidato posible" en la Comunidad, en referencia a Carlos Martínez.

"Precisamente, por eso creo que Podemos tiene que tener un papel verdaderamente importante para que la izquierda esté lo más fuerte posible en estas elecciones y para que en los comicios del mes de marzo el Partido Popular no gobierne", ha concluido.

Fernández ha considerado además que el PSOE no tiene la fuerza política de propiciar por sí mismo un cambio político en Castilla y León por lo que ha reiterado que Podemos tiene que ser "un actor absolutamente fundamental e ineludible" para propiciar y para conseguir un cambio político en la Comunidad a través de una "izquierda autónoma" y no sumisa a la socialdemocracia.