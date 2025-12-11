Fernández se despide de las juntas de portavoces y reivindica a las personas por encima de las diferencias ideológicas

VALLADOLID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El procurador de Unidas-Podemos, Pablo Fernández, se ha despedido este jueves de las juntas de portavoces de las Cortes y ha aprovechado la ocasión para defender que, por encima de las diferencias ideológicas que le separan de algunas formaciones políticas, en algunos casos "abismales", siempre priman las personas.

"En lo personal he agradecido compartir espacio con ellos", ha asegurado Pablo Fernández en la última rueda de prensa tras una Junta de Portavoces tras 10 años y medio de trayectoria política en las Cortes de Castilla y León que, según ha asegurado, han pasado "como un suspiro".

El procurador de Unidas-Podemos ha insistido en que, más allá de las discrepancias políticas, "hay que poner a las personas por encima de todo" y ha explicado que ha aprovechado la última reunión de la Junta de Portavoces para disculparse de los "posibles errores" y de "algún exceso verbal".

"El tiempo pasa para todos, para mí especialmente", ha añadido en su repaso de más de una década en las Cortes donde, según ha confesado también, se ha dejado "la salud" y ha perdido muchísimo tiempo de estar con sus familia. "Es lo que más me duele de todo, sobre todo por mi hijo", ha confesado también para insistir en que ha ejercido su tarea como procurador "lo mejor" que ha podido, "con mis defectos y con mis errores", ha añadido.

Fernández ha hecho especial hincapié en que su objetivo ha sido "intentar mejorar la vida de la gente y de intentar que las personas siempre sean lo primero", frase con la que suele cerrar todas sus intervenciones y ha lanzado otro mensaje a los ciudadanos para defender que todo es política porque atraviesa todos los sectores de la sociedad y condiciona la vida de todo el mundo.

En este punto, ha hecho un llamamiento a los ciudadanos de Castilla y León para que propicien un cambio de gobierno en las próximas elecciones.

Por último, ha parafraseado al recientemente fallecido Robe Iniesta para afirmar: "Del tiempo perdido en causas perdidas, nunca, nunca me he arrepentido ni estando vencido, cansado, prohibido".