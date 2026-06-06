Fernández Mañueco asiste a la ceremonia de bienvenida al Papa León XIV tras su llegada a Madrid

El presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, saluda al Papa León XIV en el Palacio Real tras su llegada a Madrid. - CASA REAL

MADRID 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha asistido este sábado en el Palacio Real de Madrid a la ceremonia oficial de bienvenida a Su Santidad el Papa León XIV, que se ha celebrado bajo la presidencia de Sus Majestades los Reyes.

El dirigente autonómico ha formado parte de las autoridades asistentes al acto de recepción al Pontífice en el Palacio Real de Madrid, en cuyo Salón del Trono han podido saludar a León XIV en presencia de los Reyes de España, la princesa de Asturias y la infanta Sofía.

Con este saludo institucional se ha completado el primer acto oficial de la agenda de León XIV en España tras su llegada en la mañana de este sábado en lo que es la primera visita de un Pontífice a España desde la que realizó Benedicto XIV en 2011.