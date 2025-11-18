Fernández Mañueco recorre la exposición 'Yoko Ono. Insound and Instructure' en el Musac de León

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en la exposición de obras de Yoko Ono en el Musac. - JCYL

LEÓN 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha visitado este martes la exposición 'Yoko Ono. Insound and Instructure', que se exhibe en el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (Musac), en León.

La muestra, que permanecerá abierta hasta el 17 de mayo de 2026, reúne 80 obras que permiten recorrer seis décadas de creación de Yoko Ono, reflejando la diversidad de lenguajes que ha desarrollado, desde el cine, la música, la pintura o la fotografía.