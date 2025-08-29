Fernández pide la dimisión de Mañueco y avisa de que el que le vote "también será responsable de la catástrofe"

El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, interviene durante el Pleno de las Cortes - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

VALLADOLID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El procurador por Unidas Podemos ha pedido la dimisión del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, al considerarle responsable de la "catástrofe" provocada por la oleada de incendios que asola la Comunidad desde principios de agosto, responsabilidad que ha extendido a quien le vote en las elecciones de marzo.

"No me da miedo el ruido del poder, me da miedo el silencio del pueblo y espero que Castilla y León con esta gestión reaccione", ha concluido Fernández su intervención en el Pleno Extraordinario que se ha celebrado esta mañana en las Cortes y en la que ha subido al atril con una camiseta con la imagen de Mañueco y la palabra 'Dimisión'.

Fernández ha dado argumentos como las "cuatro muertes, las 165.000 hectáreas calcinadas, las miles de personas desplazadas y la pérdida de patrimonio medioambiental", para pedir la dimisión del presidente de la Junta.

También, al señalarle por los "diez años de recortes" en la prevención de incendios. "Señor Mañueco, usted tiene que dimitir porque continúa manteniendo en su puesto a alguien al que le debería haber cesado hace mucho tiempo, al señor Suárez-Quiñones, que ha demostrado una incompetencia, una inercia, una soberbia y un pasotismo sin parangón", ha añadido.

También ha cargado contra el presidente de la Junta porque, en sus palabras, "dos voluntarios" habían fallecido al intentar sofocar un incendio al "no haber medios de la Junta". "Y eso es consecuencia directa de sus decisiones políticas y de su gestión", ha apostillado.

Por último, ha pedido su dimisión por no aprender "absolutamente nada" del incendio de la Sierra de la Culebra y por estar "de vacaciones en Cádiz mientras Castilla y León ardía". "Señor Mañueco, usted debería dimitir, pero no lo va a hacer porque no tiene ni vergüenza, ni ética, ni moral", ha finalizado para advertirle de que llevarán su gestión ante Fiscalía.