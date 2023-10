Fernández pide erradicar subvenciones a la tauromaquia y reclama una ley LGTBI que ampare la diversidad

VALLADOLID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El procurador de Unidas-Podemos, Pablo Fernández, ha defendido este miércoles las diez propuestas de resolución que le corresponden dentro del cupo de 30 del Grupo Mixto entre las que destaca la necesidad de erradicar todas las subvenciones pública a la tauromaquia desde el convencimiento de que "la tortura no es cultura", con un llamamiento expreso al Grupo Socialista al que ha advertido de que le defraudaría si se abstiene o no vota a favor de esta propuesta.

Fernández ha considerado "inadmisible, lamentable, abyecto y demencial" que la Junta de Castilla y León haya patrocinado un taller en el que se enseña a los niños y a las niñas a fabricar banderillas ya clavárselas a un animal. "Es inaceptable", ha sentenciado para añadir: "Quien quiera ir a los toros, que vaya. Pero ni un euro de dinero público".

El de Unidas-Podemos ha reclamado también una Ley autonómica LGTBI para proteger y amparar la diversidad en Castilla y León, la única comunidad autónoma de toda España que no tiene una legislación propia. "Creo que es algo de sentido común", ha defendido Fernández que ha pedido por otro lado la apertura de los comedores escolares durante todo el año, incluidos los periodos no lectivos, "para garantizar que las niñas y niños más vulnerables al menos puedan hacer una comida saludable al día tanto en verano como en los periodos no lectivos".

En este punto, ha exhortado a la Junta a eliminar la línea fría en los comedores escolares para que los comedores públicos con cocina 'in situ' puedan elaborar los menús para todos los centros públicos. "Demandamos quitar el dinero que ustedes dan a las empresas de línea fría, que se están forrando dando comida que no es de calidad a niños y niños, para que los centros públicos con cocina 'in situ' la elaboren", ha explicado.

"Tanto que se les llena la boca apoyar al campo, con este tipo de medidas se apoya al campo", ha reivindicado Fernández que ha añadido que esta medida favorece también la economía circular y a los productores locales.

Pablo Fernández ha aclarado que sus propuestas de resolución tienen un contenido "eminentemente ideológico" para confrontar los distintos modelos, el neoliberal de los partidos en el Gobierno, y el de Unidas-Podemos que, según ha incidido, aboga por la justicia social.

El político de la formación 'morada' ha reclamado una política fiscal "que sea verdaderamente progresiva" para que "quien más tenga, gane o herede, pague más", y ha planteado en concreto incrementar en cinco tramos más el tramo autonómico del IRPF para aumentar progresivamente los tipos impositivos y lograr así 246 millones de euros con los que fortalecer los servicios públicos, crear un parque público de vivienda o reindustrializar la Comunidad Autónoma.

Finalmente, ha hecho un llamamiento a recuperar todos los recortes en políticas de igualdad y de lucha contra la violencia machista que ha pedido incrementar en, al menos, un 60 por ciento. En este punto, se ha dirigido al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, para aclarar respecto a los centros de ayuda a las mujeres que han sido víctimas de agresión sexual que lo ha hecho "obligado y arrastras por la Ley del sólo 'sí es sí'".

"Esa Ley que tanto critican está haciendo que en Castilla y León se tomen medidas para la lucha contra la violencia de género", ha sentenciado Fernández que ha advertido a Fernández Mañueco de que en materia de lucha contra la violencia machista e igualdad "tiene la misma credibilidad que tendría Rubiales en una manifestación del 8 de marzo".