Fernández (Podemos) llama "miserable", "progenocida" y "sinvergüenza" a Ayuso por prohibir símbolos de apoyo a Palestina

El secretario de Organización y coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, en una rueda de prensa como procurador en las Cortes de Castilla y León.- EUROPA PRESS

VALLADOLID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización y coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha calificado a la presienta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de "miserable", "progenocida" y "sinvergüenza" por haber "prohibido todos los símbolos o banderas palestinas en los colegios" madrileños.

"La señora Ayuso es una miserable. La señora Ayuso es una progenocida y es una auténtica ignominia", ha asegurado Fernández en una rueda de prensa como procurador en las Cortes de Castilla y León.

En esta línea, ha criticado que Ayuso, "que ha hecho de la libertad su lema político" ahora "cercena la libertad de miles y miles de personas" al no permitir llevar símbolos de apoyo al pueblo palestino, que "está sufriendo un terrible genocidio por el Estado terrorista de Israel".

Para Pablo Fernández, con esto "se demuestra que, aparte de ser una sinvergüenza y una miserable", Ayuso "es una progenocida y por tanto un auténtico peligro público" para la Comunidad de Madrid y para el país.