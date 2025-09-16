Guerra en Gaza | Directo: última hora del conflicto en Oriente Próximo

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ejército israelí ha llevado a cabo un ataque con misiles contra la torre residencial Ghefari, una de las más altas de la ciudad de Gaza, debido a la supuesta presencia de "infraestructura terrorista" del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en su interior.

"Instalaron equipos de recopilación de inteligencia en el edificio y establecieron puestos de observación para supervisar la ubicación de los soldados israelíes en la zona y promover complots terroristas contra el Estado de Israel y nuestras fuerzas", ha indicado en un comunicado publicado en redes sociales.

El Ejército israelí ha asegurado que han tomado medidas "para reducir al máximo" los daños contra la población civil, incluyendo un aviso de evacuación, la utilización de "armas de precisión", así como "información de Inteligencia adicional".

