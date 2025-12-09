Fernández (UP) se despide con la esperanza de que los ciudadanos "abran los ojos" y apuesten por CyL sin el PP

VALLADOLID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El procurador de Unidas Podemos en las Cortes de Castilla y León, Pablo Fernández, ha aprovechado su última pregunta ante el Pleno al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, para despedirse al no concurrir en las próximas elecciones autonómicas de 2026 y ha asegurado tener esperanza en que los ciudadanos "abran los ojos" y apuesten por una Comunidad sin el PP en el Gobierno.

Fernández ha advertido a Mañueco en su intervención de que el "ruido" acabará con su Gobierno. "No podrá acallar ese ruido, entre usted y yo hay muchas diferencias, una, abismal, la ideológica y otra, yo dejo las Cortes de 'motu proprio' y a usted le van a echar en contra de su voluntad".

"Usted está rodeado de corrupción, en Podemos hay 'cero' casos de corrupción, usted trabaja y legisla únicamente para sí y para su círculo de privilegiados, yo, con mis defectos y con mis errores, podré mirar a todo el mundo a los ojos porque he trabajado, porque las personas siempre serán lo primero en Castilla y León", ha reseñado en una intervención que ha concluido con una frase de José Saramago: "La ceguera también es vivir en un mundo en el que se ha agotado y se ha acabado la esperanza".

Para cerrar su intervención, el procurador de Unidas Podemos ha pedido a la ciudadanía que "abra los ojos". "Yo deseo con todas mis fuerzas que el próximo mes de marzo la ciudadanía castellana y leonesa por fin abra los ojos, vea y tenga la esperanza de que otra Castilla y León sin ustedes es posible, una en la que las personas por fin sean lo primero, señor presidente de la Junta de Castilla y León", ha zanjado.

Ante estas palabras, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha defendido su gestión al frente de la Junta ante el trabajo "esmirriado" que, a su juicio, ha realizado Pablo Fernández durante esta legislatura en las Cortes.

"La mejor decisión que ha tomado usted en los últimos años es el querer marcharse, quiero que sepa usted que a mí me educaron en el perdón y que no le guardo rencor de todas aquellas faltas de respeto y de insultos que me ha proferido, porque le voy a decir una cosa, no ofende quien quiere, sino quien puede".

Finalmente, el presidente ha dedicado a Fernández un poema de Santa Teresa: "Vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero".