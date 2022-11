Fernández ve "inaceptable" la "degradación de la Democracia" en las Cortes y aboga por elegir otro presidente

VALLADOLID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, ha considerado "inaceptable" la "degradación de la Democracia" que, a su juicio, se vive en las Cortes de Castilla y León, presididas por Vox, y ha hecho un llamamiento al presidente de la Junta, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, a "reflexionar" desde el convencimiento de que la aritmética parlamentaria da para "desalojar" a los de Santiago Abascal tanto del Ejecutivo como del Legislativo.

"Creo que el Partido Popular tiene que entender que este deterioro institucional, que este deterioro democrático, es insostenible y que no todo debería valer en política", ha pedido Fernández que se ha reafirmado en que "habría fórmulas aritméticas" para "desalojar" a Vox de las instituciones ante una situación que ve "insostenible" en la que "la oposición no puede decir lo que piensa".

"Tendría que expulsar a la ultraderecha de su Gobierno --a Fernández Mañueco-- y tendríamos que elegir entre los partidos que sí que creemos en la democracia y en el sistema parlamentario democrático, elegir otra Presidencia de las Cortes", ha insistido ante una situación de bronca "pleno tras pleno" que ayer llevó al presidente a quitar del diario de sesiones una alusión de la socialista Alicia Palomo a Vox como partido fascista, cuando no se hace lo mismo, ha reprochado el de UP, con afirmaciones a partidos comunistas o filoterroristas.

De este modo se ha pronunciado Fernández en declaraciones a los medios de comunicación en las Cortes donde se celebra el pleno en el que el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, de Vox, le ha llamado al orden en tres ocasiones y la ha invitado a abandonar el estrado por sus reiteradas referencias a la "ideología fascista" de los de Abascal cuando, en su opinión, no ha habido "ningún tipo de bronca" ni "ningún tipo de discusión" sólo una opinión personal sobre la ideología que procesa el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo.

"Es inaceptable que en estas Cortes estén continuamente pisoteando la Democracia, que no se respeten los principios elementales del sistema democrático en Castilla y León y que Vox impida el libre ejercicio de la política por parte de los parlamentarios", ha reprochado Fernández para quien lo sucedido este miércoles en el Parlamento "pasará a la historia de la infamia de esta Comunidad", máxime, ha rememorado, cuando se ha llamado "banda criminal" a otro grupo --el PSOE--, se ha llamado "imbécil" a un procurador --Francisco Igea-- y a él mismo se le ha llamado "gilipollas e hijo de puta".

"Constantemente hay insultos, vejaciones continuas por parte de la bancada del Partido Popular y de Vox y esto se permite completamente por parte de la Presidencia por parte del señor Pollán, por parte de Vox", ha criticado el de Unidas Podemos que ve "inaceptable" que el presidente, "con la complicidad del PP", le haya retirado el uso de la palabra cuando estaba dando su opinión "con total educación" y "con toda tranquilidad".

Fernández ha advertido al PP de que están haciendo un "flaco favor" a la Democracia, sobre todos a los castellanos y leoneses, permitiendo que Vox "imponga a machamartillo" día tras día "su ideología totalitaria" amparada por "una dirección de parte en las Cortes", una Cámara en la que "no se puede debatir", en la que "no se puede ejercer la labor de oposición" y en la que "no se pueden llevar propuestas porque constantemente la Presidencia va a impedir a los grupos de la oposición expresar su opinión y ejercer su labor parlamentaria" con "el apoyo inquebrantable del Partido Popular".