Rey ve "saludable" la libertad de elección del idioma en la educación

El consejero de Educación de la Junta de Castilla y León, Fernando Rey, ha considerado "saludable" la libertad de elección del idioma en la educación, al ser preguntado por la intención del Gobierno de España de permitir que las familias puedan elegir el castellano como lengua vehicular en Cataluña.

Así lo ha señalado Rey en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en una ponencia en el Senado sobre el pacto para la reforma educativa.

Tras asegurar que "lo ideal" sería que este asunto se hablara entre todas las fuerzas políticas, ha abogado por "no ser ingenuos" y ha recordado que, igual que era "una barbaridad" que durante muchos años no se permitiera enseñar en catalán en las escuelas de esa Comunidad, actualmente también lo es que "no se deje enseñar en castellano en Cataluña" a las familias que libremente opten por ello.

"En general me gusta mucho la libertad de elección, elegir es saludable", ha apostillado.

Fernando Rey ha recordado que, como consecuencia de la aplicación en Cataluña del artículo 155 de la Constitución Española, el Gobierno de España "tiene las competencias en Educación" en la autonomía catalana, por lo que "no hay obstáculo" para adoptar esa medida.