El V Festival Antonio Llanos Aller ofrece una visión teatral "sin fronteras" mediante cinco funciones en Azadinos (León)

La Diputación de León ha acogido la presentación del V Festival Antonio Llanos Aller. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Auditorio Café Quijano de Azadinos (León) acogerá desde este sábado el V Festival Antonio Llanos Aller, una iniciativa que propone cinco jornadas de teatro, cultura y entretenimiento entre los días 26 de septiembre y 24 de octubre mediante una visión "amplia y sin fronteras".

Todas las actuaciones serán a las 20.00 horas y las obras que subirán al escenario serán 'El tigre', de la mano de la compañía Se trata de teatro el 26 de septiembre; 'Un día en la gloria' y 'Las aceitunas', con El Forco el día 9 de octubre; 'Ave María purísima', con Artelón el día 10 de octubre; 'La edad del pavosaurio', con Los duendes del teatro el día 17 de octubre y, finalmente, 'Historia de una escalera', de la mano de Tilín Telón el día 24 de octubre.

La iniciativa, que ha sido presentada este lunes, cuenta con la colaboración de la Diputación de León, a través del Instituto Leonés de Cultura (ILC). El acto ha contado con la presencia del vicepresidente de la Diputación y alcalde de Sariegos, Roberto Aller; el diputado de Cultura, Arte y Patrimonio, Emilio Martínez; la concejala de Sariegos Araceli Robles; la directora de Tilín Telón, Cristina Sánchez y la directora de Artelón Teatro, Rosana Fernández.

Roberto Aller ha señalado que el evento lleva el nombre de uno de los vecinos "más ilustres" del municipio y ha recalcado que el hecho de recordar a los antepasados es la mejor forma de defender la identidad del territorio.

Además, ha se ha referido al Festival como una herramienta activa de integración continua y de convivencia para todas las edades. "Un pueblo con cultura es un pueblo vivo y en León nos negamos a que nuestros pueblos se apaguen. Invito a toda la provincia a sumarse y a disfrutar de esta visión del teatro amplia y sin fronteras", ha concluido.

Por su parte, Emilio Martínez ha destacado que el Festival es un pilar de servicio público y un acto de resistencia, al tiempo que ha incidido en la pretensión de la Diputación de León de llevar iniciativas culturales "hasta el último rincón" de la provincia.