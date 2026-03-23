El Festival 'La Fila' celebrará sus 30 años con la proyección de 60 cortos, una master class y la India como invitado

La concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, en la presentación del festival 'La Fila' junto a la directora del mismo, Isabel Blanco, y el programador José Cabrera. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cortometrajes 'La Fila' celebrará su 30 aniversario del 6 al 11 de abril con la proyección de unos 60 cortos de una decena de países, una master class de tres directores, una exposición y la India como país invitado.

La concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, ha participado este lunes, 23 de marzo, en la presentación del festival junto a la directora del mismo, Isabel Blanco, y el programador José Cabrera.

Para conmemorar la edición "especial" por los 30 años del certamen, 'La Fila' arrancará el lunes 6 de abril con un acto de inauguración en el Centro Cívico José Luis Mosquera, presentado por el actor Leo Harlem, al que seguirá la conferencia 'El arte de mirar en silencio. Andy Warhol', a cargo de Mercedes de la Fuente, y la proyección de los cortos 'Kiss' y 'Banana I-II', acompañados por música en directo de la pianista Miriam Sánchez.

Ya los días 7 y 8 tendrá lugar en el mismo sitio la 26 Muestra de Cortometrajes de Castilla y León, con una selección de 25 obras a concurso con carácter educativos elaborados por estudiantes de secundaria, escuelas de cine y jóvenes independientes. Esta muestra se divide en dos secciones, una Juvenil y otra Amateur, que se desarrollarán en los mencionados días entre las 10.30 y las 13.00 horas.

Asimismo, en el Concurso Internacional se proyectarán más de una treintena de cortos de animación, ficción y documental, procedentes de una decena de países, Francia, Argentina, Irán, Italia, Pakistán, Estados Unidos, México, España e India.

En esta sección, que se llevará a cabo los días 7, 8, 9 y 10 a las 19.00 horas, se incluye la proyección de 'Memorias de un cine de provincias', de Ramón Margareto, artista palentino al que se le rinde homenaje con esta pieza ganadora del Goya a Mejor Corto Documental en 2011.

Por otro lado, en este 30 aniversario de 'La Fila' se ha elegido a India como país invitado al ser, además, 2026 el Año Dual España-India. Así, el jueves 9 de abril a las 17.00 horas tendrá lugar un acto presentado por Marina Caballero en el que se abordará el sector del corto en el país asiático y se proyectarán las obras 'La roca equivocada', 'Monkaa', 'The paper boy' y 'selfie', con una posterior charla coloquio.

Igualmente, con motivo del 30 aniversario del festival el viernes 10, a las 17.00 horas, se recordarán a los directores que han pasado por el festival con una serie de proyecciones presentadas por Gonzalo Franco, entre ellos títulos de Carlos Saura, Federico Fellini, Javier Fesser, Pier Paolo Pasolini, Joge Vila e Iván Sainz Pardo.

Otra de las actividades "especiales" por los 30 años del certamen será una master class el sábado 11 de abril a las 11.00 horas en el Espacio Seminci, donde los directores Ernesto Aria, Fernando Falcón y Herminio Cardiel abordará el cine documental, de animación y de ficción.

CLAUSURA Y EXPOSICIÓN

Posteriormente, a las 18.00 horas, se celebrará el acto de clausura, con la actuación del bailarín de danza clásico Bharata Natyam Francisco Valiente y la entrega de premios y menciones, además de la proyección de los cortos ganadores.

Las entradas, como en todas las ediciones, serán gratuitas con invitación hasta completar aforo, y se podrán solicitar con anterioridad en el Centro Cívico José Luis Mosquera o a los propios organizadores. Además, en esta edición se suma al palmarés un premio a Mejor Corto de Carácter Social, dotado de 500 euros con el patrocinio de la Fundación Jesús Pereda.

Por otro lado, el Centro Cívico José Luis Mosquera acogerá entre el 1 y el 15 de abril una exposición fotográfica titulada '30 años de la Fila', otra actividad en la programación de esta 30 edición de un certamen que se originó en una fila de espera en la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci).

La directora del festival ha puesto en valor que la Asociación Cultural de cine La Fila, organizadora del certamen, haya conseguido "llegar al mundo" pese a ser "pequeña" y ha subrayado que el evento da al corto una "dimensión total" como el "rey" de la programación.

Por su parte, la concejala Blanca Jiménez ha expresado el "orgullo" de Valladolid por albergar este "elegante" festival que pone en valor a la capital como "ciudad de cine", la participación en los barrios y cuenta con una programación "interesante".

En la misma línea, José Cabrera se ha referido a 'La Fila' como el "festival insignia" de Castilla y León en relación con los cortos y ha celebrado que este forme parte del "tejido cultural" de Valladolid.